Все будут без ума от "Пасхальной шубы": этот салат точно должен быть на праздничном столе

Салаты – обязательный атрибут праздничного стола. А еще это прекрасная возможность немного поэкспериментировать!

Если вы ищете рецепты, которые удивят ваших гостей и сделают вас кулинарной звездой, то этот рецепт точно для вас. Он не требует усилий, но дарит просто невероятный результат, рассказывает портал "Господинька".

Как сделать салат "Пасхальная шуба"?

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 копченое куриное бедро;

– 250 граммов шампиньонов;

– 1 лук;

– 2 – 3 соленых огурца;

– 100 граммов моркови по-корейски;

– 3 вареных яйца;

– 1 чайная ложка растительного масла;

– 1 пучок зеленого лука;

– 3 ломтика поджаренного хлеба;

– майонез, соль и перец по вкусу.

Фото "Господинька"

Приготовление:

Копченую курицу мелко нарезаем и выкладываем первым слоем. Делаем тоненькую майонезную сетку. Следующий слой – жареные грибы с луком. Солим и перчим. Далее натираем соленые огурцы и снова делаем сеточку из майонеза. Затем выкладываем морковь по-корейски, добавляем немного майонеза и мелко натираем яйца. Украшаем сухариками и зеленым луком.

На что обращать внимание при покупке копченой курицы?

Обратите внимание на ее цвет и состояние шкурки. Качественный продукт имеет равномерную золотисто-коричневую или янтарную окраску, рассказывает Pysznosci.

Если вы видите слишком яркие оранжевые или красные оттенки, это признак использования химических красителей и "жидкого дыма" вместо натурального копчения. Кожура должна быть целой, сухой и слегка блестящей; наличие слизи, липкости или влажных пятен под упаковкой свидетельствует о нарушении условий хранения или порчи мяса.

