30 марта, 20:57
Все будут без ума от "Пасхальной шубы": этот салат точно должен быть на праздничном столе

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат "Пасхальная шуба" содержит копченое куриное бедро, шампиньоны, лук, соленые огурцы, корейскую морковь, вареные яйца, зелень, поджаренный хлеб и майонез.
  • Для лучшего результата стоит очень осмотрительно выбирать копченую курицу.

Салаты – обязательный атрибут праздничного стола. А еще это прекрасная возможность немного поэкспериментировать!

Если вы ищете рецепты, которые удивят ваших гостей и сделают вас кулинарной звездой, то этот рецепт точно для вас. Он не требует усилий, но дарит просто невероятный результат, рассказывает портал "Господинька".

Как сделать салат "Пасхальная шуба"?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 1 копченое куриное бедро;
– 250 граммов шампиньонов;
– 1 лук;
– 2 – 3 соленых огурца;
– 100 граммов моркови по-корейски;
– 3 вареных яйца;
– 1 чайная ложка растительного масла;
– 1 пучок зеленого лука;
– 3 ломтика поджаренного хлеба;
– майонез, соль и перец по вкусу.

Цэтот салат сделает праздник незабываемым

Приготовление:

  1. Копченую курицу мелко нарезаем и выкладываем первым слоем. Делаем тоненькую майонезную сетку.
  2. Следующий слой – жареные грибы с луком. Солим и перчим.
  3. Далее натираем соленые огурцы и снова делаем сеточку из майонеза.
  4. Затем выкладываем морковь по-корейски, добавляем немного майонеза и мелко натираем яйца.
  5. Украшаем сухариками и зеленым луком.

На что обращать внимание при покупке копченой курицы?

Обратите внимание на ее цвет и состояние шкурки. Качественный продукт имеет равномерную золотисто-коричневую или янтарную окраску, рассказывает Pysznosci.

Если вы видите слишком яркие оранжевые или красные оттенки, это признак использования химических красителей и "жидкого дыма" вместо натурального копчения. Кожура должна быть целой, сухой и слегка блестящей; наличие слизи, липкости или влажных пятен под упаковкой свидетельствует о нарушении условий хранения или порчи мяса.

