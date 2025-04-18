Недаром его назвали "Премия": рецепт особенного салата на Пасху

На пасхальном столе непременно будет много блюд, но какое же празднование без ярких салатов? Не беспокойтесь о времени – фантастическое блюдо можно подать к столу за считанные минуты.

Этот салат сразу замечают, а исчезает со стола он "на Ура". 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Хозяйка".

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Рецепт салата "Премия"

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 350 граммов куриного филе;

– 1 пекинская капуста;

– 2 огурца;

– 2 помидора;

– 100 граммов корейской моркови;

– 1 лист лаваша;

– 1 столовая ложка французской горчицы;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 1 столовая ложка майонеза;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Филе нарезаем мелкими кубиками и обжариваем. Шинкуем капусту, огурцы нарезаем соломкой, все вместе кладем в глубокую миску. Помидоры нарезаем кубиками, морковь нарезаем мельче. Нарезаем лаваш квадратиками, все вместе перемешиваем. Заправляем майонезом, сметаной и хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!

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