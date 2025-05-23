23 мая, 17:30
Просто и вкусно: этот салат – витаминная бомба
Основні тези
- Салат готовится за 15 минут и рассчитан на 2 порции.
- Надо просто нарезать овощи, порвать салат руками и открыть банку кукурузы.
Салат с редисом, моцареллой и кукурузой набирает популярность благодаря своей простоте и скорости приготовления. К тому же он невероятно витаминный – это еще больше побуждает его приготовить.
Надо просто нарезать овощи, порвать салат руками и открыть банку кукурузы. Рецептом салата делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Салат с редисом, моцареллой и кукурузой
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– листья салата – по вкусу;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– 4 редиски;
– 8 томатов черри;
– 100 граммов мини-моцареллы;
– оливковое масло – по вкусу;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Хорошо промойте листья салата под проточной водой и обсушите. Нарвите руками листья в большую тарелку, в которой удобно будет перемешать салат.
- Редис и помидоры черри хорошо промойте, удалите плодоножки и хвостики. Нарежьте редис тонкими кружочками, а помидоры разрежьте на четверти. Шарики моцареллы разрежьте на четвертинки.
- Добавьте в миску с салатом кукурузу, нарезанные овощи и моцареллу. Посолите и поперчите, приправьте оливковым маслом.
Приятного аппетита!
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