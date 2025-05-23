Просто и вкусно: этот салат – витаминная бомба

Салат с редисом, моцареллой и кукурузой набирает популярность благодаря своей простоте и скорости приготовления. К тому же он невероятно витаминный – это еще больше побуждает его приготовить.

Надо просто нарезать овощи, порвать салат руками и открыть банку кукурузы. Рецептом салата делится 24 Канал со ссылкой на Shuba. Читайте также Не гуакамоле единым: готовим вкусную закуску из авокадо Салат с редисом, моцареллой и кукурузой Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– листья салата – по вкусу;

– 100 граммов консервированной кукурузы;

– 4 редиски;

– 8 томатов черри;

– 100 граммов мини-моцареллы;

– оливковое масло – по вкусу;

– соль, перец – по вкусу. Приготовление: Хорошо промойте листья салата под проточной водой и обсушите. Нарвите руками листья в большую тарелку, в которой удобно будет перемешать салат.

Редис и помидоры черри хорошо промойте, удалите плодоножки и хвостики. Нарежьте редис тонкими кружочками, а помидоры разрежьте на четверти. Шарики моцареллы разрежьте на четвертинки.

Добавьте в миску с салатом кукурузу, нарезанные овощи и моцареллу. Посолите и поперчите, приправьте оливковым маслом. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: простой салат со свеклой, вкуснее винегрета.