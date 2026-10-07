Ничего не нужно варить: сытный салат за 5 минут из банки фасоли и горсти сухариков
Когда после насыщенного рабочего дня нет сил стоять у разогретой плиты или долго ждать, пока сварятся овощи, на помощь приходят экспресс-блюда из доступных продуктов.
Этот салат не зря называют настоящей "выручалочкой". В нем идеально сочетаются белковая сытность красной фасоли, сливочная нежность твердого сыра, сочная кислинка маринованного огурца и приятный хруст ржаных сухариков. А едва уловимый чесночный акцент придает блюду ярко выраженный пикантный характер без лишней остроты.
Как быстро приготовить сытный салат?
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 банка консервированной фасоли;
– 100 граммов твердого или полутвердого сыра;
– 1 – 2 маринованных огурца;
– 40 граммов ржаных сухариков со вкусом чеснока или зелени;
– 1 небольшой зубчик чеснока;
– 50 граммов майонеза или густой сметаны;
– по желанию немного свежей зелени.
Приготовление:
- Красную фасоль откиньте на дуршлаг, слегка промойте под струей прохладной питьевой воды и оставьте на 2 – 3 минуты, чтобы жидкость полностью стекла.
- Твердый сыр и маринованные огурцы нарежьте аккуратными мелкими кубиками примерно одинакового размера.
- Если огурцы пустили много рассола, слегка отожмите их или слейте сок с разделочной доски, чтобы салат не стал жидким.
- В глубокой салатнице смешайте промытую фасоль, кубики сыра и огурцов.
- Добавьте пропущенный через пресс зубчик чеснока и заправьте майонезом (для более легкого варианта подойдет густой греческий йогурт или сметана).
- Все тщательно перемешайте. Главный секрет текстуры: ржаные сухарики высыпайте в миску непосредственно перед подачей на стол.
- Быстро перемешайте блюдо ложкой, посыпьте мелко нарезанной зеленью укропа и сразу подавайте, пока хрустящие гренки не успели размякнуть от соуса.