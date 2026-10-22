Тот самый салат из Threads: как приготовить блюдо с курицей, шампиньонами и солеными огурцами
В сети стал вирусным салат, в котором сочетаются простые продукты, но при этом он отличается очень гармоничным и насыщенным вкусом. Его секрет – в удачном балансе курицы, грибов, соленых огурцов и дижонской горчицы.
В этом салате дижонская горчица выступает не просто в качестве небольшой добавки, а как вкусовая основа: именно она объединяет курицу, шампиньоны, яйца и соленые огурцы. Блогерша nelly.cooking рассказала, как легко приготовить этот салат
Почему этот салат всех покорил?
В нем нет ничего лишнего: нежная курица, обжаренный лук, шампиньоны, яйца и соленые огурцы. Именно на контрасте этих вкусов и держится салат.
Отдельный акцент здесь делает заправка. Вместо привычного нейтрального соуса дижонская горчица придает легкую пикантность и делает вкус собранным.
Как приготовить популярный салат с курицей?
- Время: 10 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 300 граммов куриного филе;
– 3 соленых огурца;
– половина луковицы;
– 2 яйца;
– 200 граммов шампиньонов;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– йогурт или майонез для заправки;
– соль и перец по вкусу;
– масло для жарки.
Салат, покоривший соцсети: смотрите видео
Приготовление:
- Куриное филе отварите до готовности, остудите и нарежьте небольшими кусочками. По желанию мясо можно обжарить на сковороде.
- Лук очистите, нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета.
- Шампиньоны нарежьте кусочками и обжарьте до готовности. Дайте им немного остыть.
- Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте. Соленые огурцы тоже нарежьте небольшими кусочками.
- Переложите курицу, грибы, лук, яйца и огурцы в салатник. Добавьте дижонскую горчицу, натуральный йогурт или майонез, соль и черный перец.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты. При необходимости отрегулируйте количество заправки и специй.