После салата "Кума" других уже и не хочется: рецепт, которым вы будете делиться
- Салат "Кума" готовится из сельди, плавленого сырка, вареного куриного филе, вареных яиц, майонеза, соли, перца и зеленого лука.
- Важно выбрать качественную курятину – тогда результат будет впечатляющим.
Если вам нравятся салаты с селедкой, то этот точно должен быть в вашем кулинарном арсенале. Это тот случай, когда перепись точно попросят.
Соединить элементарные ингредиенты в шедевральную вкусовую гармонию – это вершина кулинарного искусства. С этим рецептом вы точно сможете почувствовать, что движетесь в правильном направлении, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить салат "Кума"?
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 банки консервированной сельди или кусочками;
– 200 граммов плавленого сырка;
– 500 граммов вареного или запеченного куриного филе;
– 2 вареных яйца;
– майонез, соль и перец по вкусу;
– зеленый лук – по желанию.
Шедевр без усилий / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Сельдь разминаем вилкой и выкладываем первым слоем, сверху – сеточка из майонеза. Сверху натираем сырок.
- Куриное филе также нарезаем, выкладываем сверху и еще раз делаем майонезную сеточку.
- Сверху затираем все яйцами, по желанию добавляем измельченную зелень.
На что обращать внимание при покупке копченой курицы?
Обязательно смотрите на цвет и состояние шкурки. Она должна быть сухой, гладкой и иметь равномерный золотисто-коричневый оттенок. Слишком яркий красный или оранжевый цвет часто свидетельствует об использовании "жидкого дыма" и красителей, подчеркивает портал Pysznosci.
Избегайте продукта с липким налетом или влажными пятнами под упаковкой – это первый признак размножения бактерий. Также обратите внимание на плотность мяса. При нажатии пальцем качественная курица должна быть упругой, а вмятина – сразу исчезать.
