Если вам нравятся салаты с селедкой, то этот точно должен быть в вашем кулинарном арсенале. Это тот случай, когда перепись точно попросят.

Соединить элементарные ингредиенты в шедевральную вкусовую гармонию – это вершина кулинарного искусства. С этим рецептом вы точно сможете почувствовать, что движетесь в правильном направлении, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить салат "Кума"?

Время : 15 минут

Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 банки консервированной сельди или кусочками;

– 200 граммов плавленого сырка;

– 500 граммов вареного или запеченного куриного филе;

– 2 вареных яйца;

– майонез, соль и перец по вкусу;

– зеленый лук – по желанию.

Шедевр без усилий / Фото "Господинька"

Приготовление:

Сельдь разминаем вилкой и выкладываем первым слоем, сверху – сеточка из майонеза. Сверху натираем сырок. Куриное филе также нарезаем, выкладываем сверху и еще раз делаем майонезную сеточку. Сверху затираем все яйцами, по желанию добавляем измельченную зелень.

На что обращать внимание при покупке копченой курицы?

Обязательно смотрите на цвет и состояние шкурки. Она должна быть сухой, гладкой и иметь равномерный золотисто-коричневый оттенок. Слишком яркий красный или оранжевый цвет часто свидетельствует об использовании "жидкого дыма" и красителей, подчеркивает портал Pysznosci.

Избегайте продукта с липким налетом или влажными пятнами под упаковкой – это первый признак размножения бактерий. Также обратите внимание на плотность мяса. При нажатии пальцем качественная курица должна быть упругой, а вмятина – сразу исчезать.

