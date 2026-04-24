В 90-х этот салат любили больше "Оливье": легенда снова возвращается в моду
- В 90-х годах салат, который был популярнее "Оливье", снова становится модным.
- Этот салат остается любимым благодаря простоте приготовления даже с ограниченным количеством ингредиентов.
Есть блюда, которые вполне заслуженно можно считать "вечными". Этот салат – в топе перечня, к которому хочется возвращаться снова и снова.
Даже когда в холодильнике почти пусто, вы все равно сможете подать к столу что-то вкусненькое. Этот салат когда-то был настоящим хитом, и сейчас также заслуживает признания, рассказывает портал "Господинька".
Как быстро приготовить вкусный салат?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 маринованный лук;
– 3 яйца;
– 1 свежая или вареная морковь;
– 1 кисло-сладкое яблоко;
– 200 граммов твердого сыра;
– 1 столовая ложка майонеза;
– соль и перец по вкусу.
Замечательное сочетание без лишних украшений / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Лучше всего использовать метод послойного выкладывания, чтобы сохранить легкость текстуры.
- Сначала отварите яйца, охладите их и измельчите с помощью крупной терки.
- Аналогично натрите морковь, очищенное от кожуры яблоко и твердый сыр.
- Выложите ингредиенты в глубокую салатницу или на плоское блюдо слоями: сначала маринованный лук, затем яйца, морковь, яблоко и финальный слой сыра.
- Каждый уровень слегка смазывайте майонезом, добавляя соль и перец по вкусу.
- Поставьте готовое блюдо в холодильник на 30 минут, чтобы слои пропитались и салат стал сочнее.
Почему для салата нужны кислые яблоки?
Кислые яблоки выполняют роль природного балансира вкуса, особенно в многослойных салатах с майонезом или сыром. Их выразительная кислотность разбивает жирность заправки, делая блюдо менее "тяжелым" и добавляя ему необходимой свежести, рассказывает Akademia Smaku.
Кроме того, такие сорта обычно имеют более плотную структуру, поэтому они не превращаются в кашу после нарезки или натирания. В результате вы получите именно тот результат, которого ждете.
