В 90-х этот салат любили больше "Оливье": легенда снова возвращается в моду

Есть блюда, которые вполне заслуженно можно считать "вечными". Этот салат – в топе перечня, к которому хочется возвращаться снова и снова.

Даже когда в холодильнике почти пусто, вы все равно сможете подать к столу что-то вкусненькое. Этот салат когда-то был настоящим хитом, и сейчас также заслуживает признания, рассказывает портал "Господинька".

Как быстро приготовить вкусный салат?

15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 маринованный лук;

– 3 яйца;

– 1 свежая или вареная морковь;

– 1 кисло-сладкое яблоко;

– 200 граммов твердого сыра;

– 1 столовая ложка майонеза;

– соль и перец по вкусу.

Замечательное сочетание без лишних украшений / Фото "Господинька"



Приготовление:

Лучше всего использовать метод послойного выкладывания, чтобы сохранить легкость текстуры. Сначала отварите яйца, охладите их и измельчите с помощью крупной терки. Аналогично натрите морковь, очищенное от кожуры яблоко и твердый сыр. Выложите ингредиенты в глубокую салатницу или на плоское блюдо слоями: сначала маринованный лук, затем яйца, морковь, яблоко и финальный слой сыра. Каждый уровень слегка смазывайте майонезом, добавляя соль и перец по вкусу. Поставьте готовое блюдо в холодильник на 30 минут, чтобы слои пропитались и салат стал сочнее.

Почему для салата нужны кислые яблоки?

Кислые яблоки выполняют роль природного балансира вкуса, особенно в многослойных салатах с майонезом или сыром. Их выразительная кислотность разбивает жирность заправки, делая блюдо менее "тяжелым" и добавляя ему необходимой свежести, рассказывает Akademia Smaku.

Кроме того, такие сорта обычно имеют более плотную структуру, поэтому они не превращаются в кашу после нарезки или натирания. В результате вы получите именно тот результат, которого ждете.

