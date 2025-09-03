Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Сколько банок не делайте – до весны не будет ни одной: салат на зиму, который открывают каждый день
3 сентября, 06:05
2

Сколько банок не делайте – до весны не будет ни одной: салат на зиму, который открывают каждый день

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат на зиму можно приготовить из самых простых овощей.
  • Он получается очень хрустящим и идеально дополнит повседневные блюда.

Этот салат будет дополнять каждую вашу трапезу. По крайней мере, именно так о нем рассказывают другие хозяйки.

Самые дешевые овощи – лучший результат. Этот принцип прекрасно знают опытные хозяйки, поэтому неудивительно, что этот салат стал таким популярным и постоянно находится в топе закруток. 24 Канал предлагает воспроизвести его по рецепту портала Ukr.Media.

Кстати Лунный календарь закруток на сентябрь

Как закрыть вкусный салат на зиму?

  • Время:
  • Порций: 8 банок по 0,5 литра

Ингредиенты
– 800 граммов капусты;
– 900 граммов сладкого перца;
– 250 граммов лука;
– 1 килограмм помидоров;
– 350 граммов моркови;
– 250 миллилитров растительного масла;
– 100 граммов сахара;
– 50 граммов соли;
– 100 миллилитров уксуса.

Приготовление:

  1. Сначала натираем морковь и перекладываем в большую миску.
  2. Далее нарезаем капусту тонкой соломкой и добавляем к моркови.
  3. Сладкий перец нарезаем полосками, лук – полукольцами, а помидоры дольками. Все овощи складываем вместе.
  4. Добавляем соль, сахар, уксус и растительное масло.
  5. Аккуратно перемешиваем массу и раскладываем в стерилизованные банки.
  6. Банки прикрываем чистыми крышками, ставим в кастрюлю для стерилизации. На дно выкладываем полотенце, наливаем теплую воду по "плечики" банок. Стерилизуем 20 минут.
  7. После этого осторожно достаем банки, сразу закупориваем и переворачиваем вверх дном. Накрываем теплым одеялом и оставляем до полного остывания.
  8. Салат получается хрустящим, кисло-сладким и ароматным. Хранится прекрасно при комнатной температуре и всегда выручает как готовая закуска к любому гарниру.

Приятного аппетита!

Каких ошибок при консервации следует избегать?

  • Хорошо вымойте банки – именно они являются самой частой причиной порчи консервации.
  • Также тщательно вымойте овощи, чтобы на них не было грязи.
  • Придерживайтесь рецептов и избегайте экспериментов вслепую.