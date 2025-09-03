Самые дешевые овощи – лучший результат. Этот принцип прекрасно знают опытные хозяйки, поэтому неудивительно, что этот салат стал таким популярным и постоянно находится в топе закруток. 24 Канал предлагает воспроизвести его по рецепту портала Ukr.Media.

Как закрыть вкусный салат на зиму?

Время :

: Порций: 8 банок по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 800 граммов капусты;

– 900 граммов сладкого перца;

– 250 граммов лука;

– 1 килограмм помидоров;

– 350 граммов моркови;

– 250 миллилитров растительного масла;

– 100 граммов сахара;

– 50 граммов соли;

– 100 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Сначала натираем морковь и перекладываем в большую миску. Далее нарезаем капусту тонкой соломкой и добавляем к моркови. Сладкий перец нарезаем полосками, лук – полукольцами, а помидоры дольками. Все овощи складываем вместе. Добавляем соль, сахар, уксус и растительное масло. Аккуратно перемешиваем массу и раскладываем в стерилизованные банки. Банки прикрываем чистыми крышками, ставим в кастрюлю для стерилизации. На дно выкладываем полотенце, наливаем теплую воду по "плечики" банок. Стерилизуем 20 минут. После этого осторожно достаем банки, сразу закупориваем и переворачиваем вверх дном. Накрываем теплым одеялом и оставляем до полного остывания. Салат получается хрустящим, кисло-сладким и ароматным. Хранится прекрасно при комнатной температуре и всегда выручает как готовая закуска к любому гарниру.

Приятного аппетита!

