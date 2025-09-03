Найдешевші овочі – найкращий результат. Цей принцип чудово знають досвідчені господині, тож не дивно, що цей салат став таким популярним і постійно перебуває у топі закруток. 24 Канал пропонує відтворити його за рецептом порталу Ukr.Media.

Як закрити смачний салат на зиму?

Час :

: Порцій: 8 банок по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 800 грамів капусти;

– 900 грамів солодкого перцю;

– 250 грамів цибулі;

– 1 кілограм помідорів;

– 350 грамів моркви;

– 250 мілілітрів рослинної олії;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів солі;

– 100 мілілітрів оцту.

Приготування:

Спочатку натираємо моркву та перекладаємо у велику миску. Далі нарізаємо капусту тонкою соломкою й додаємо до моркви. Солодкий перець нарізаємо смужками, цибулю – півкільцями, а помідори дольками. Всі овочі складаємо разом. Додаємо сіль, цукор, оцет і рослинну олію. Акуратно перемішуємо масу й розкладаємо у стерилізовані банки. Банки прикриваємо чистими кришками, ставимо у каструлю для стерилізації. На дно викладаємо рушник, наливаємо теплу воду по "плечики" банок. Стерилізуємо 20 хвилин. Після цього обережно дістаємо банки, відразу закупорюємо й перевертаємо догори дном. Накриваємо теплою ковдрою та залишаємо до повного охолодження. Салат виходить хрустким, кисло-солодким і ароматним. Зберігається чудово при кімнатній температурі й завжди виручає як готова закуска до будь-якого гарніру.

Смачного!

