Найдешевші овочі – найкращий результат. Цей принцип чудово знають досвідчені господині, тож не дивно, що цей салат став таким популярним і постійно перебуває у топі закруток. 24 Канал пропонує відтворити його за рецептом порталу Ukr.Media.

Як закрити смачний салат на зиму?

  • Час:
  • Порцій: 8 банок по 0,5 літра

Інгредієнти:
– 800 грамів капусти;
– 900 грамів солодкого перцю;
– 250 грамів цибулі;
– 1 кілограм помідорів;
– 350 грамів моркви;
– 250 мілілітрів рослинної олії;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів солі;
– 100 мілілітрів оцту.

Приготування:

  1. Спочатку натираємо моркву та перекладаємо у велику миску.
  2. Далі нарізаємо капусту тонкою соломкою й додаємо до моркви.
  3. Солодкий перець нарізаємо смужками, цибулю – півкільцями, а помідори дольками. Всі овочі складаємо разом.
  4. Додаємо сіль, цукор, оцет і рослинну олію.
  5. Акуратно перемішуємо масу й розкладаємо у стерилізовані банки.
  6. Банки прикриваємо чистими кришками, ставимо у каструлю для стерилізації. На дно викладаємо рушник, наливаємо теплу воду по "плечики" банок. Стерилізуємо 20 хвилин.
  7. Після цього обережно дістаємо банки, відразу закупорюємо й перевертаємо догори дном. Накриваємо теплою ковдрою та залишаємо до повного охолодження.
  8. Салат виходить хрустким, кисло-солодким і ароматним. Зберігається чудово при кімнатній температурі й завжди виручає як готова закуска до будь-якого гарніру.

Смачного!

Яких помилок при консервації слід уникати?

  • Добре вимийте банки – саме вони є найчастішою причиною псування консервації.
  • Також ретельно вимийте овочі, щоб на них не було бруду.
  • Дотримуйтеся рецептів та уникайте експериментів наосліп.