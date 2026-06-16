Не готовьте из капусты всегда один и тот же салат: эти варианты расходятся первыми

Молодая капуста сейчас легко превращается в "повседневный" салат, но именно из-за этого быстро надоедает. Достаточно несколько раз приготовить её с огурцом или укропом – — и уже хочется чего-то другого.

В таких рецептах капуста остается основным ингредиентом, но вкус получается совершенно разным. Один салат будет более свежим и легким, другой — более сытным, а третий хорошо подойдет, когда нужно быстро поставить что-то на стол, сообщает "24 Канал". Интересно: Баклажаны можно не только заготавливать в банках: лучшие рецепты на сезон Как приготовить салат из капусты и авокадо? Время : 20 минут

Порций: 4 Ингредиенты:

– 1/4 кочана молодой капусты;

– 1 спелое авокадо;

– 1/4 красного лука;

– 100 граммов тонко нарезанного бекона;

– 1,5 чайной ложки горчицы;

– 1 столовая ложка меда;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 чайная ложка майонеза;

– соль;

– перец. Очень вкусно / Фото kwestia smaku Приготовление: Молодую капусту хорошо вымойте, тщательно обсушите и тонко нашинкуйте. После этого переложите её в салатник, приправьте щепоткой соли и немного помягчите руками, чтобы капуста стала мягче и сочнее. Авокадо очистите, порежьте тонкими ломтиками и добавьте к капусте. Чтобы мякоть не потемнела, слегка сбрызните её лимонным соком. Красный лук нарежьте очень тонко, посыпьте небольшим количеством соли и также переложите в салат. Бекон нарежьте мелкими кубиками и поджарьте на сковороде до хрустящего состояния, а затем добавьте к остальным ингредиентам. Для соуса смешайте горчицу, мёд, лимонный сок, оливковое масло, майонез, соль и перец. Готовым соусом полейте салат, аккуратно перемешайте все компоненты и разложите блюдо по салатникам. По желанию можно не использовать бекон или заменить его вялеными помидорами. Что добавить в салат из капусты? Время: 20 минут

20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 400 граммов капусты;

– 1 среднее десертное или столовое яблоко;

– 25 миллилитров оливкового масла;

– небольшой пучок укропа;

– 1 чайная ложка соли без горки;

– 1/2 чайной ложки молотого перца без горки;

– 2 столовые ложки сахара без горки;

– сок половины лимона. Прекрасный вид и вкус / Фото ania gotuje Приготовление: Снимите с капусты верхние листья. Разрежьте кочан пополам, одну половину тонко нашинкуйте. Переложите нашинкованную капусту в большую миску. Яблоко натрите на терке и добавьте к капусте. Укроп промойте, обсушите, мелко нарежьте и также переложите в миску. Влейте оливковое масло, добавьте соль, молотый перец, сахар и сок половины лимона. Хорошо перемешайте салат, чтобы капуста равномерно смешалась с заправкой, яблоком и укропом. Салат можно подавать сразу, но лучше поставьте его в холодильник примерно на 20 минут — так вкус станет более выразительным и сбалансированным. В целом приготовление занимает 15 минут, ещё 20 минут нужно на охлаждение. Как приготовить салат "Днестр" из капусты? Время: 20 минут

20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 400 граммов капусты;

– полукопченая колбаса – 150 граммов;

– зеленый консервированный горошек – 3–4 столовые ложки;

– майонез – 3 столовые ложки;

– соль и перец – по вкусу. Невероятная вкуснятина / Фото Cookpad Приготовление: Капусту тонко нашинковать, добавить щепотку соли и слегка помять рукой, чтобы она стала мягче и пустила немного сока. С колбасы снимите оболочку, нарежьте её полосками и добавьте к капусте. Из горошка слейте жидкость, после чего добавьте его к остальным ингредиентам. Заправьте салат майонезом, хорошо перемешайте и добавьте специи по вкусу.