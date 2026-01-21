Укр Рус
То самое трескающееся печенье на миллионы просмотров: рецепт поколения
21 января, 12:05
2

То самое трескающееся печенье на миллионы просмотров: рецепт поколения

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Трескающееся печенье стало популярным благодаря простоте и изысканности.
  • Основные ингредиенты включают какао-порошок, сахар, масло, яйца, мука, разрыхлитель, соль и сахарную пудру.

Это печенье не просто стало хитом соцсетей – оно превзошло все "модные" десерты. Давайте повторять этот шедевр и наслаждаться особым вкусом.

Трескающееся печенье – это то лакомство, которое вы прекрасно знаете, но так редко им наслаждаетесь. Это нужно исправлять – по рецепту из TikTok victoria_didus его можно делать хоть каждый день!

Как приготовить "трескающееся" печенье?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 20+ штук

Ингредиенты
– 50 граммов какао-порошка;
– 175 граммов сахара;
– 85 миллилитров масла;
– 2 яйца;
– 150 граммов муки;
– 6 граммов разрыхлителя;
– щепотка соли;
– сахарная пудра.

Невероятное печенье без лишних усилий: видео 

Приготовление:

  1. В миске соединяем масло, сахар и какао, тщательно перемешиваем до гладкой массы.
  2. Добавляем яйца и щепотку соли, еще раз хорошо вымешиваем.
  3. Всыпаем разрыхлитель и муку, замешиваем мягкое тесто и ставим его в холодильник примерно на 1 – 1,5 часа.
  4. Из охлажденного теста формируем небольшие шарики диаметром до 3 сантиметров, щедро обваливаем их в сахарной пудре и выкладываем на противень с пергаментом, оставляя расстояние.
  5. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут.

Почему это печенье трескается?

Весь секрет – в перепаде температуры и эффекте пудры. Когда холодное тесто попадает в духовку, из серединки выделяется пар, который приводит к тресканию, рассказывает Smakosze.

Зато пудра вытягивает влагу с поверхности печенья. Благодаря этому трещинки получаются аппетитными и эстетичными.

Что еще вкусненького приготовить?