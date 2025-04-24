На вес золота: какой кофе самый дорогой в мире и при чем тут слоны

Копи Лювак долгое время удерживал титул самого дорогого кофе в мире. Однако, в 2023 году появилась серьезная конкуренция в виде кофе сорта Black Ivory, цена на который может достигать 3 000 долларов за килограмм.

Исключительное качество продукта можно объяснить не только уникальными условиями выращивания, но и инновационной технологией производства. 24 Канал рассказывает об одном из самых дорогих сортов кофе в мире и в чем его особенность.

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Black Ivory Coffee – самый дорогой кофе в мире

Таиланд является родиной кофе Black Ivory, известного как самого дорогого в мире. Его цена достигает 3 000 долларов за килограмм.

Уникальный процесс производства способствует такой высокой стоимости. Кофейные зерна проглатывают слоны, где они проходят процесс ферментации в желудочно-кишечном тракте животных в течение примерно 2 дней, перевариваясь вместе с сахарным тростником и фруктами.

После того как слоны опорожняются, работники фермы собирают экскременты, извлекая непереваренные бобы, которые затем тщательно моют, сушат и перемалывают.

Самый дорогой кофе в мире, изготовлен из слоновьего помета, имеет особый вкус и аромат. Он возникает благодаря желудочному соку животного, который эффективно лишает кофейные зерна белков, что и отвечают за горьковатые нотки напитка. В результате даже самые крепкие варианты кофе имеют удивительно мягкий вкус, наполненный оттенками корицы, бузины, специй, шоколада и табака.



Самый дорогой в мире кофе изготавливается из помета слонов / Фото Unsplash

Почему самый дорогой кофе настолько высоко ценится

Самый дорогой в мире кофе, получен из экскрементов животных, производится в крайне ограниченном количестве. Например, для производства только одного килограмма зерен сорта Black Ivory Coffee слону нужно съесть до 30 килограммов свежих ягод.

Кроме того, переработки этих премиальных сортов создает значительные трудности, что еще больше повышает их стоимость. Такие факторы, как местоположение и методы выращивания, также играют решающую роль в определении конечной цены напитка.

Некоторые кофейные плантации расположены в труднодоступных местах, таких как отдаленные горные районы и изолированные острова. Как следствие, зерно, выращенное в этих регионах, имеет более высокую цену.

Конечно, повышает рыночную стоимость и исключительный вкус и аромат премиальных сортов кофе.

А о самой дорогой специи 24 Канал писал ранее.