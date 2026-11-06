Самый простой рецепт тыквенного латте: пряный напиток в обычной чашке с минимальным количеством ингредиентов

Для приготовления уютного осеннего тыквенного латте совсем не обязательно иметь сложное кофейное оборудование или тратить время на приготовление карамельного сиропа. Базовый домашний вариант можно приготовить за считанные минуты из готовой отварной или запеченной тыквы, которую легко размять обычной вилкой прямо в сотейнике.

Секрет быстрой версии заключается в одновременном нагревании молока вместе с тыквенным пюре и сухими специями. Специи мгновенно отдают аромат теплому молоку, а чтобы получить нежную бархатистую пенку без профессионального капучинатора, достаточно взбить горячую смесь обычным маленьким ручным венчиком или перелить ее на 15 секунд в обычный френч-пресс.

Как приготовить тыквенный латте дома?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

кофейная основа:

– 60 – 80 миллилитров крепкого горячего кофе или 1 порция двойного эспрессо;

тыквенно-молочная смесь:

– 200 миллилитров свежего молока или овсяного напитка;

– 1 полная столовая ложка готового тыквенного пюре;

– 1 чайная ложка белого сахара или натурального меда;

– 1/3 чайной ложки молотой корицы;

– 1 щепотка молотого имбиря или мускатного ореха.

Приготовление: