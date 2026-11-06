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Найпростіший рецепт гарбузового лате: пряний напій у звичайній чашці з мінімуму інгредієнтів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Як зробити гарбузове лате вдома

Як зробити гарбузове лате вдома / Pixabay

Для приготування затишного осіннього гарбузового лате зовсім не обов'язково мати складне кавове обладнання чи витрачати час на запікання карамельних сиропів. Базовий домашній варіант можна зробити за лічені хвилини з готового відвареного або запеченого гарбуза, який легко розминається звичайною виделкою прямо в сотейнику.

Секрет швидкої версії полягає в одночасному нагріванні молока разом із гарбузовим пюре та сухими спеціями. Прянощі миттєво віддають аромат теплому молоку, а щоб отримати ніжну оксамитову пінку без професійного капучинатора, достатньо збити гарячу суміш звичайним маленьким ручним вінчиком або перелити її на 15 секунд у звичайний френч-прес.

 
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Як приготувати гарбузове лате вдома?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
кавова основа:
– 60 – 80 мілілітрів міцної гарячої кави або 1 порція подвійного еспресо;
гарбузово-молочна суміш:
– 200 мілілітрів свіжого молока або вівсяного напою;
– 1 повна столова ложка готового гарбузового пюре;
– 1 чайна ложка білого цукру або натурального меду;
– 1/3 чайної ложки меленої кориці;
– 1 дрібка меленого імбиру або мускатного горіха.

Приготування:

  1. У невеликий ківш або турку влийте молоко, додайте столову ложку гарбузового пюре, цукор, мелену корицю та імбир.
  2. Поставте ємність на помірний вогонь і, постійно помішуючи вінчиком, нагрійте майже до гарячого стану приблизно до 70 градусів, не доводячи рідину до бурхливого кипіння.
  3. Зніміть ківш із плити та активно збийте гаряче пряне молоко ручним вінчиком або плунжером френч-преса протягом 20 – 30 секунд до утворення легкої повітряної пінки на поверхні.
  4. У широку чашку або склянку вилийте міцну свіжозварену каву, тонкою цівкою введіть тепле збите гарбузове молоко, викладіть ложкою піну зверху та притрусіть дрібкою кориці перед самою подачею.

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