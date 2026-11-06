Найпростіший рецепт гарбузового лате: пряний напій у звичайній чашці з мінімуму інгредієнтів

Секрет швидкої версії полягає в одночасному нагріванні молока разом із гарбузовим пюре та сухими спеціями. Прянощі миттєво віддають аромат теплому молоку, а щоб отримати ніжну оксамитову пінку без професійного капучинатора, достатньо збити гарячу суміш звичайним маленьким ручним вінчиком або перелити її на 15 секунд у звичайний френч-прес.

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Як приготувати гарбузове лате вдома?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

кавова основа:

– 60 – 80 мілілітрів міцної гарячої кави або 1 порція подвійного еспресо;

гарбузово-молочна суміш:

– 200 мілілітрів свіжого молока або вівсяного напою;

– 1 повна столова ложка готового гарбузового пюре;

– 1 чайна ложка білого цукру або натурального меду;

– 1/3 чайної ложки меленої кориці;

– 1 дрібка меленого імбиру або мускатного горіха.

Приготування: