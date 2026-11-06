Найпростіший рецепт гарбузового лате: пряний напій у звичайній чашці з мінімуму інгредієнтів

Як зробити гарбузове лате вдома / Pixabay
Для приготування затишного осіннього гарбузового лате зовсім не обов'язково мати складне кавове обладнання чи витрачати час на запікання карамельних сиропів. Базовий домашній варіант можна зробити за лічені хвилини з готового відвареного або запеченого гарбуза, який легко розминається звичайною виделкою прямо в сотейнику.
Секрет швидкої версії полягає в одночасному нагріванні молока разом із гарбузовим пюре та сухими спеціями. Прянощі миттєво віддають аромат теплому молоку, а щоб отримати ніжну оксамитову пінку без професійного капучинатора, достатньо збити гарячу суміш звичайним маленьким ручним вінчиком або перелити її на 15 секунд у звичайний френч-прес.
Як приготувати гарбузове лате вдома?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
кавова основа:
– 60 – 80 мілілітрів міцної гарячої кави або 1 порція подвійного еспресо;
гарбузово-молочна суміш:
– 200 мілілітрів свіжого молока або вівсяного напою;
– 1 повна столова ложка готового гарбузового пюре;
– 1 чайна ложка білого цукру або натурального меду;
– 1/3 чайної ложки меленої кориці;
– 1 дрібка меленого імбиру або мускатного горіха.
Приготування:
- У невеликий ківш або турку влийте молоко, додайте столову ложку гарбузового пюре, цукор, мелену корицю та імбир.
- Поставте ємність на помірний вогонь і, постійно помішуючи вінчиком, нагрійте майже до гарячого стану приблизно до 70 градусів, не доводячи рідину до бурхливого кипіння.
- Зніміть ківш із плити та активно збийте гаряче пряне молоко ручним вінчиком або плунжером френч-преса протягом 20 – 30 секунд до утворення легкої повітряної пінки на поверхні.
- У широку чашку або склянку вилийте міцну свіжозварену каву, тонкою цівкою введіть тепле збите гарбузове молоко, викладіть ложкою піну зверху та притрусіть дрібкою кориці перед самою подачею.
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