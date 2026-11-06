Самый простой рецепт тыквенного латте: пряный напиток в обычной чашке с минимальным количеством ингредиентов

Секрет быстрой версии заключается в одновременном нагревании молока вместе с тыквенным пюре и сухими специями. Специи мгновенно отдают аромат теплому молоку, а чтобы получить нежную бархатистую пенку без профессионального капучинатора, достаточно взбить горячую смесь обычным маленьким ручным венчиком или перелить ее на 15 секунд в обычный френч-пресс.

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Как приготовить тыквенный латте дома?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

кофейная основа:

– 60 – 80 миллилитров крепкого горячего кофе или 1 порция двойного эспрессо;

тыквенно-молочная смесь:

– 200 миллилитров свежего молока или овсяного напитка;

– 1 полная столовая ложка готового тыквенного пюре;

– 1 чайная ложка белого сахара или натурального меда;

– 1/3 чайной ложки молотой корицы;

– 1 щепотка молотого имбиря или мускатного ореха.

Приготовление: