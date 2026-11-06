Самый простой рецепт тыквенного латте: пряный напиток в обычной чашке с минимальным количеством ингредиентов

Как приготовить тыквенное латте дома / Pixabay
Для приготовления уютного осеннего тыквенного латте совсем не обязательно иметь сложное кофейное оборудование или тратить время на приготовление карамельного сиропа. Базовый домашний вариант можно приготовить за считанные минуты из готовой отварной или запеченной тыквы, которую легко размять обычной вилкой прямо в сотейнике.
Секрет быстрой версии заключается в одновременном нагревании молока вместе с тыквенным пюре и сухими специями. Специи мгновенно отдают аромат теплому молоку, а чтобы получить нежную бархатистую пенку без профессионального капучинатора, достаточно взбить горячую смесь обычным маленьким ручным венчиком или перелить ее на 15 секунд в обычный френч-пресс.
Как приготовить тыквенный латте дома?
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
кофейная основа:
– 60 – 80 миллилитров крепкого горячего кофе или 1 порция двойного эспрессо;
тыквенно-молочная смесь:
– 200 миллилитров свежего молока или овсяного напитка;
– 1 полная столовая ложка готового тыквенного пюре;
– 1 чайная ложка белого сахара или натурального меда;
– 1/3 чайной ложки молотой корицы;
– 1 щепотка молотого имбиря или мускатного ореха.
Приготовление:
- В небольшой ковш или турку налейте молоко, добавьте столовую ложку тыквенного пюре, сахар, молотую корицу и имбирь.
- Поставьте емкость на умеренный огонь и, постоянно помешивая венчиком, нагрейте почти до горячего состояния примерно до 70 градусов, не доводя жидкость до бурного кипения.
- Снимите ковш с плиты и активно взбейте горячее пряное молоко ручным венчиком или плунжером френч-пресса в течение 20 – 30 секунд до образования легкой воздушной пенки на поверхности.
- В широкую чашку или стакан налейте крепкий свежесваренный кофе, тонкой струйкой влейте теплое взбитое тыквенное молоко, выложите ложкой пену сверху и посыпьте щепоткой корицы непосредственно перед подачей.
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