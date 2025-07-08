Вкусно, сытно и всегда уместно: готовим быстрый английский завтрак

Английский завтрак – замечательный хорошо и энергично начать новый день. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала BBC Food.

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Ингредиенты:

– 1 большая картофелина;

– 30 граммов сливочного масла;

– 225 граммов грибов;

– 150 граммов помидоров черри;

– 4 больших яйца;

– соль и перец по вкусу;

– зелень для подачи.

Приготовление:

Сначала разогреваем духовку до 200 градусов. Картофель крупно натираем, промываем водой, чтобы смыть лишний крахмал.

Половину сливочного масла растапливаем на сковороде и обжариваем грибы до полной готовности.

Остальную часть масла разогреваем отдельно, добавляем натертый картофель, приправляем солью и молотым перцем.

Обжариваем, пока из картофеля не испарится влага, а сами кусочки не начнут румяниться. Выкладываем ровным слоем в жаростойкую форму и ставим в духовку на 10 минут.

После этого размещаем сверху половинки помидоров и возвращаем блюдо в духовку еще на 5 минут.

Далее раскладываем жареные грибы, делаем 4 углубления и аккуратно вбиваем туда яйца. Запекаем еще 6 – 8 минут до желаемой степени готовности яиц.