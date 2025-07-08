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8 июля, 06:38
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Вкусно, сытно и всегда уместно: готовим быстрый английский завтрак

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Английский завтрак – отличный способ вкусно начать день.
  • Этот завтрак подарит энергию на новые свершения.

Вариантов завтраков есть просто множество, однако некоторые покоряют весь мир. Один из них – английский вариант начала дня.

Английский завтрак – замечательный хорошо и энергично начать новый день. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала BBC Food.

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Рецепт английского завтрака

  • Время: 1 час
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 1 большая картофелина;
– 30 граммов сливочного масла;
– 225 граммов грибов;
– 150 граммов помидоров черри;
– 4 больших яйца;
– соль и перец по вкусу;
– зелень для подачи.

Приготовление:

  1. Сначала разогреваем духовку до 200 градусов. Картофель крупно натираем, промываем водой, чтобы смыть лишний крахмал.

  2. Половину сливочного масла растапливаем на сковороде и обжариваем грибы до полной готовности.

  3. Остальную часть масла разогреваем отдельно, добавляем натертый картофель, приправляем солью и молотым перцем.

  4. Обжариваем, пока из картофеля не испарится влага, а сами кусочки не начнут румяниться. Выкладываем ровным слоем в жаростойкую форму и ставим в духовку на 10 минут.

  5. После этого размещаем сверху половинки помидоров и возвращаем блюдо в духовку еще на 5 минут.

  6. Далее раскладываем жареные грибы, делаем 4 углубления и аккуратно вбиваем туда яйца. Запекаем еще 6 – 8 минут до желаемой степени готовности яиц.

  7. Перед подачей посыпаем зеленью.

Приятного аппетита!

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