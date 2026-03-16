Идеальный быстрый завтрак из бананов за 10 минут: в эти оладьи вы влюбитесь
- Банановые оладьи готовятся за 10 минут, используя спелые бананы, яйцо, молоко или воду, сахар, мука, разрыхлитель, соль и масло.
- Рецепт рассчитан на 2 порции и подходит для быстрого и вкусного завтрака.
Банановые оладьи – это отличная идея для вкусного завтрака. Вы приготовите их быстрее, чем утренний кофе!
Банановые оладьи – это тот завтрак, который никогда не надоест. А сейчас они уместны как никогда, ведь это прекрасная возможность улыбнуться утреннему солнцу, рассказывает TikTok tastenotalk.
Как приготовить вкусные банановые оладьи?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 – 3 спелых банана;
– 1 яйцо;
– 120 миллилитров молока или воды;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– 150 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли;
– масло для жарки.
Приготовление:
Приготовление:
- Подготовьте фрукты, сняв с бананов кожуру и измельчив их аккуратными кольцами или продольными половинками.
- Для кляра тщательно взбейте яйцо, добавив к нему щепотку соли и сахар, после чего влейте молоко и постепенно всыпьте просеянную с разрыхлителем муку.
- Готовая смесь по консистенции должна напоминать густое тесто для оладий, чтобы оно надежно держалось на кусочках.
- Каждую частичку банана щедро обмакните в эту массу и отправляйте на сковородку.
- Жарьте на умеренном огне, пока десерт не покроется аппетитной золотистой корочкой со всех сторон, а затем обязательно переложите на бумажную салфетку, чтобы она впитала избыток масла.
Как сделать кляр более хрустящим?
Использование ледяной минеральной воды вместо молока – это профессиональный секрет, который делает кляр невероятно легким, рыхлым и пористым, рассказывает Moje gotowanie.
Основная "фишка" заключается в пузырьках углекислого газа. При контакте с горячим маслом они моментально расширяются, создавая воздушную структуру, которая напоминает японскую темпуру. Кроме того, отсутствие молочных сахаров и жиров позволяет такой оболочке оставаться хрустящей гораздо дольше, не размокая от влажных фруктов или мяса внутри.
