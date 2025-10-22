Идеальный цвет и вкус: какой ингредиент для драников опытные хозяйки держат в секрете
- Опытные хозяйки добавляют несколько ложек сметаны в тесто для драников, чтобы избежать потемнения картофеля.
- Сметана делает драники нежными и придает им идеальный золотистый оттенок.
Драники должны не только хорошо смаковать, но и выглядеть великолепно. Есть один ингредиент, который гарантирует просто потрясающий результат.
Деруны – далеко не самое сложное блюдо украинской кухни, однако и у него есть свои секреты. Какой особый ингредиент стоит добавлять в блюдо на этапе приготовления – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "КУС КУС".
Какой секретный ингредиент надо добавить в драники?
Одна из главных проблем во время приготовления драников – они теряют свой цвет. Это происходит из-за потемнения картофеля, но этого процесса можно избежать.
Все, что нужно – добавить в тесто несколько ложек сметаны. Благодаря этому драники получатся нежными, а их цвет будет идеального золотистого оттенка.
Давайте наслаждаться драниками с фаршем по рецепту портала Shuba.
Как приготовить деруны?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 1 яйцо;
– 50 граммов муки;
– 1 луковица;
– 200 граммов говядины;
– 100 граммов сметаны;
– 100 миллилитров масла;
– соль, перец и зелень по вкусу.
Приготовление:
- Мясо тщательно промойте, удалите пленки и нарежьте его небольшими кусочками.
- Лук очистите и разрежьте пополам. Пропустите через мясорубку мясо вместе с половиной луковицы, после чего посолите, поперчите и хорошо перемешайте фарш.
- Картофель очистите от кожуры и вымойте. Другую половину луковицы натрите вместе с картофелем на мелкой терке.
- В массу добавьте яйцо, муку, соль и перец и несколько ложек сметаны, затем тщательно размешайте, чтобы получить однородную консистенцию.
- Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте ложкой порции картофельной массы в виде оладий, сверху кладите по ложке фарша и накрывайте еще одним слоем картофельной смеси.
- Слегка разровняйте и прижмите. Обжаривайте на умеренном огне с обеих сторон до румяной корочки, несколько раз переворачивая, чтобы мясо внутри хорошо пропеклось.
- Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишек масла.
- Подавайте блюдо горячим со сметаной. Для украшения посыпьте свежей зеленью.
Приятного аппетита!
