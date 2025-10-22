Ідеальний колір та смак: який інгредієнт для дерунів досвідчені господині тримають у секреті

Деруни повинні не лише гарно смакувати, а й мати чудовий вигляд. Є один інгредієнт, який гарантує просто приголомшливий результат.

Деруни – далеко не найскладніша страва української кухні, однак і в неї є свої секрети. Який особливий інгредієнт варто додавати до страви на етапі приготування – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "КУС КУС".

Який секретний інгредієнт треба додати в деруни?

Одна з головних проблем під час приготування дерунів – вони втрачають свій колір. Це відбувається через потемніння картоплі, але цього процесу можна уникнути.

Усе, що потрібно – додати в тісто кілька ложок сметани. Завдяки цьому деруни вийдуть ніжними, а їх колір буде ідеального золотистого відтінку.

Нумо насолоджуватися дерунами з фаршем за рецептом порталу Shuba.

Як приготувати деруни?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 1 яйце;

– 50 грамів борошна;

– 1 цибулина;

– 200 грамів яловичини;

– 100 грамів сметани;

– 100 мілілітрів олії;

– сіль, перець та зелень до смаку.

Приготування:

М’ясо ретельно промийте, видаліть плівки та наріжте його невеликими шматочками. Цибулю очистьте та розріжте навпіл. Пропустіть через м’ясорубку м’ясо разом із половиною цибулини, після чого посоліть, поперчіть і добре перемішайте фарш. Картоплю очистьте від шкірки та вимийте. Іншу половину цибулини натріть разом із картоплею на дрібній тертці. У масу додайте яйце, борошно, сіль і перець та кілька ложок сметани, потім ретельно розмішайте, щоб отримати однорідну консистенцію. Розігрійте сковороду з олією. Викладайте ложкою порції картопляної маси у вигляді оладок, зверху кладіть по ложці фаршу та накривайте ще одним шаром картопляної суміші. Злегка розрівняйте й притисніть. Обсмажуйте на помірному вогні з обох боків до рум’яної скоринки, кілька разів перевертаючи, щоб м’ясо всередині добре пропеклося. Готові деруни викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії. Подавайте страву гарячою зі сметаною. Для прикраси посипте свіжою зеленню.

Смачного!

