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16 апреля, 15:59
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Нарисуйте космос: как оригинально покрасить яйца в пасхальную корзину

Марта Касиянчук

Один из главных атрибутов и символов Пасхи – крашеные яйца. Хотя многие корзины украшают яйца с наклейками, существует множество других креативных методов декорирования.

Например, космический узор. 24 Канал рассказывает, как сделать космические яйца-крашанки к Пасхе.

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Как сделать космические яйца к Пасхе

Ингредиенты: 
– чистая губка;
– кисточка;
– пищевой краситель синий, фиолетовый, розовый, золотой и белый золотой и белый;
– вареные яйца.

Процесс:

  1. Окрасьте яйцо в растворе голубого пищевого красителя.
     
  2. Посыпьте сухими пищевыми красителями: фиолетовым, розовым, серым – не всю поверхность, а по щепотке в разные места и втирайте.
     
  3. Сверху можете набрызгать золотой краситель – чтобы образовались звезды.

Готово!

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