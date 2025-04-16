Нарисуйте космос: как оригинально покрасить яйца в пасхальную корзину

Один из главных атрибутов и символов Пасхи – крашеные яйца. Хотя многие корзины украшают яйца с наклейками, существует множество других креативных методов декорирования.

Например, космический узор. 24 Канал рассказывает, как сделать космические яйца-крашанки к Пасхе. К теме Мраморные пасхальные яйца за 10 минут: простая техника с невероятным эффектом Как сделать космические яйца к Пасхе Ингредиенты:

– чистая губка;

– кисточка;

– пищевой краситель синий, фиолетовый, розовый, золотой и белый золотой и белый;

– вареные яйца. Процесс: Окрасьте яйцо в растворе голубого пищевого красителя.

Посыпьте сухими пищевыми красителями: фиолетовым, розовым, серым – не всю поверхность, а по щепотке в разные места и втирайте.

Сверху можете набрызгать золотой краситель – чтобы образовались звезды. Готово! Тоже интересно: желто-голубые яйца для Пасхи.