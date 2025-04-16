16 апреля, 15:59
Нарисуйте космос: как оригинально покрасить яйца в пасхальную корзину
Один из главных атрибутов и символов Пасхи – крашеные яйца. Хотя многие корзины украшают яйца с наклейками, существует множество других креативных методов декорирования.
Например, космический узор. 24 Канал рассказывает, как сделать космические яйца-крашанки к Пасхе.
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Как сделать космические яйца к Пасхе
Ингредиенты:
– чистая губка;
– кисточка;
– пищевой краситель синий, фиолетовый, розовый, золотой и белый золотой и белый;
– вареные яйца.
Процесс:
- Окрасьте яйцо в растворе голубого пищевого красителя.
- Посыпьте сухими пищевыми красителями: фиолетовым, розовым, серым – не всю поверхность, а по щепотке в разные места и втирайте.
- Сверху можете набрызгать золотой краситель – чтобы образовались звезды.
Готово!
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