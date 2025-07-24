Дешевле лимонада и лучше освежает: рецепт кваса из цикория

Домашний квас с цикорием станет лучшей находкой жарким летом для каждой украинской хозяйки. Он не требует затрат денег и усилий, обладает полезными свойствами и спасет даже в жестокую жару.

Что такое квас из цикория и почему он полезен

Когда именно кулинары начали варить квас с цикорием – точно неизвестно. Собственно квас известен человечеству с давних времен: напиток варили шумеры и древние египтяне. Также есть упоминания о квасе в исторических документах и повестях, которые рассказывают о крещении Руси.

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Что касается цикория, то когда-то его использовали в основном в медицинских целях, ведь он известен своими полезными свойствами. Впоследствии люди заметили, что он бодрит не хуже кофе, и начали делать из него напиток, когда кофейные зерна были недоступны. Особую популярность напиток из цикория приобретал во время экономических кризисов.

Кулинары начали экспериментировать и изобрели рецепт кваса из цикория. Вкусный освежающий напиток, который наполнял энергией и обладал полезными свойствами, стал любимцем во многих странах. Стоит попробовать его лишь раз – и вы непременно присоединитесь к числу сторонников кваса с цикорием.

Полезный напиток / Фото "Факты"

Существует много причин, почему каждому стоит начать искать в интернете “Как сделать квас из цикория”. Вот лишь краткий перечень его преимуществ, каждое из которых является весомым аргументом в пользу этого напитка.

Полезен для здоровья

Цикорий содержит очень много витаминов и минералов. Витамины группы А, С, Е, группа В, калий, кальций, магний, железо – этот список можно продолжать еще долго. Кроме того, квас из цикория богат инулином. Это природный пребиотик, который способствует улучшению работы пищеварительной системы. В жару именно пищеварение оказывается под угрозой первым, поэтому такой партнер вашему организму точно не помешает.

Укрепляет иммунитет

Высокое содержание витаминов и минералов – это настоящее комбо для вашего иммунитета. Но это не единственный фактор, ведь в процессе брожения в напитке образуется много полезных бактерий, которые придадут силы вашему организму.

Выведение токсинов

Одно из главных применений цикория в глубокой древности – детоксикация организма. Так элементарный напиток, который утоляет жажду, превращается в прекрасную поддержку вашего здоровья.

Ингредиенты для приготовления кваса из цикория

Одно из ключевых преимуществ кваса из цикория – он не требует особых ингредиентов, большинство из них уже есть на вашей кухне. Для того, чтобы сделать полезный и освежающий напиток, нужны только:

цикорий;

вода;

сахар;

дрожжи;

лимонная кислота;

изюм – по желанию.

Вот и все, что нужно для приготовления этой оригинальной летней сладости. Поверьте – квас из цикория не просто так сумел покорить хозяек и прийти к нам сквозь десятилетия.

Просто и вкусно / Фото Pixabay

Опытные эксперты советуют для спокойствия готовить квас небольшими порциями. Лучше всего он подходит свежим, так будет куда безопаснее для вас и близких, а рецепт напитка от портала Shuba такой простой, что особых хлопот это вам точно не добавит.

Пошаговый рецепт домашнего кваса из цикория

Время : 50 минут + настаивание

: 50 минут + настаивание Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 литра воды;

– 200 граммов сахара;

– 1 столовая ложка цикория;

– 1 чайная ложка сухих дрожжей;

– пол чайной ложки лимонной кислоты.

Приготовление:

Берем большую кастрюлю. Всыпаем цикорий, сахар и лимонную кислоту. Добавляем в кастрюлю воду и активно перемешиваем, пока все ингредиенты не растворятся. Теперь ставим кастрюлю на плиту и доводим смесь до кипения. Сразу после этого отставляем кастрюлю с плиты и ждем, пока смесь остынет до комнатной температуры. Затем равномерно посыпаем поверхность сухими дрожжами. Ждем, что они немного впитали влагу. Это нюанс, который имеет важное значение для результата. Затем еще раз очень хорошо все перемешиваем. Теперь накрываем кастрюлю марлей или крышкой. Ставим кастрюлю в теплое место и ждем 6 часов. За это время дрожжи активизируются и начнется процесс брожения. Яркий сигнал – образование пенки на поверхности. После этого процеживаем напиток через марлю в бутылки или банки. Позаботьтесь, чтобы посуда была чистой, ведь от этого зависит продолжительность хранения напитка. Не доливайте напиток до самого края, лучше оставить немного места. Плотно закрываем тару и оставляем в холодильнике на 1 – 2 дня. По желанию можете приготовить напиток с изюмом, для этого добавьте его на этапе закипания напитка и немного проварите.

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Какие есть важные нюансы приготовления кваса из цикория

Есть несколько важных факторов, которые стоит учесть во время приготовления кваса из цикория. Они могут показаться несущественными, однако имеют ключевое значение для получения идеального результата:

контролируемое брожение

Не нужно "передерживать" напиток дольше 6 – 8 часов в теплом месте. Как только на поверхности появляется белая пена – немедленно ставим квас в холодильник.

количество сахара в напитке

Сахар ускоряет брожение, поэтому не стоит экспериментировать – лучше четко придерживаться рецепта.

изюм мыть не нужно

Изюм, как и другие сухофрукты, имеет на своей поверхности природные дрожжи. Именно поэтому кулинары советуют не мыть его, чтобы процесс брожения был более качественным.

чистота тары

Любое загрязнение посуды во время приготовления или хранения кваса недопустимо. Позаботьтесь, чтобы тара была стерильной.

температура воды

Дрожжи нужно добавлять только тогда, когда жидкость остынет до комнатной температуры. В противном случае они просто погибнут, и процесс брожения так и не начнется.

качественный цикорий

Используйте только натуральный цикорий, не растворимый и без примесей. Ароматизаторы и подсластители испортят вкус и процесс брожения.

чистая вода

Квас – это продукт брожения, а значит, очень чувствителен к микрофлоре. Поэтому лучше всего брать фильтрованную или кипяченую воду, предварительно охлажденную до комнатной температуры.

Рецепты кваса с цикорием

Квас с цикорием и изюмом

Время : 30 минут + брожение

: 30 минут + брожение Порций: 5 литров

Ингредиенты:

– 5 литров воды;

– 200 – 300 граммов сахара;

– 2 столовые ложки цикория;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты;

– 1,5 чайной ложки сухих дрожжей;

– горсть изюма.

Приготовление:

В большую кастрюлю налейте воду и доведите ее до кипения. Добавьте туда цикорий, сахар и лимонную кислоту. Перемешивайте до полного растворения ингредиентов. Когда напиток остынет до 30 – 35 градусов – подготовьте дрожжи. Растворите их в небольшом количестве теплой воды и оставьте на несколько минут, чтобы активировались. После этого влейте дрожжевую смесь в охлажденный настой, всыпьте изюм и хорошо все перемешайте. Накройте посуду марлей или крышкой и оставьте в теплом месте на 4 – 6 часов. Когда процесс брожения завершится, процедите квас через сито или марлю, чтобы убрать осадок. Перелейте напиток в бутылки, оставляя немного пространства сверху, чтобы избежать избыточного давления при газообразовании. Укупорьте и охладите в холодильнике.

Квас из цикория с яркими нотками лимона

Время : 25 минут + брожение

: 25 минут + брожение Порций: 5 литров

Ингредиенты:

– 5 литров воды;

– 1,5 столовой ложки цикория;

– 50 граммов прессованных дрожжей;

– половинка лимона;

– 300 граммов сахара.

Приготовление:

В чистую кастрюлю налейте воду комнатной температуры. Добавьте сахар и дрожжи. Измельчите лимон до состояния пюре вместе с кожурой. Переложите лимонную массу в марлю, сформируйте мешочек и хорошо отожмите сок в жидкость. Готовую смесь разлейте по заранее вымытым и высушенным бутылкам или банкам. Поставьте емкости в теплое сухое место на несколько часов для начала брожения. Охлаждаем квас в холодильнике. Через несколько часов его уже можно подавать к столу.

Хранение и употребление кваса из цикория

Очевидно, что лучше всего хранить свежий квас в холодильнике, чтобы сполна насладиться им, когда на улице припекает солнце. Если тара из стекла или пластика плотно закрыта, то вполне можно рассчитывать на то, что напиток можно употреблять 5 – 7 дней. Что касается более длинного срока, то эксперты советуют лишний раз не рисковать, так как главным этапом приготовления кваса является брожение, даже если вы готовите его по рецепту без дрожжей.

Когда домашний квас из цикория портится, то сразу появляются визуальные признаки. Если вы заметите один из них, то ни в коем случае не употребляйте напиток:

резкий кислый запах;

помутнение напитка, выпад осадка или плесень;

пена при открытии может свидетельствовать, что квас перебродил.

В таких случаях лучше не употреблять напиток, а сделать новую порцию. Готовьте квас с цикорием с удовольствием и наслаждайтесь оригинальным летним напитком!