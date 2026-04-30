Можно ли из магазинных сливок сделать масло: не каждая пачка дает тот же результат

Из магазинных сливок масло сделать можно, но не из любых. Подходят лишь натуральные сливки с высокой жирностью –обычно от 30 –33% и выше.

Именно в них достаточно жира, чтобы после взбивания масса сначала стала густой, а потом разделилась на масло и жидкость. Если сливки питьевые, маложирные или с примесями, нужного результата может не быть, сообщает ютуб канал "Такие блюда".

На что обратить внимание при покупке сливок для приготовления масла?

Важно и то, какие именно это сливки – ультрапастеризованные или обычные. Из магазинных сливок масло часто получается, но вкус и выход могут быть скромнее, чем из домашних. После долгого взбивания жир собирается в комочки, а пахта отделяется.

Тогда масло промывают холодной водой и отжимают, чтобы оно дольше хранилось. То есть сделать можно, но только из жирных натуральных сливок, а не из любого продукта, где на упаковке просто написано "сливки".

Домашнее масло имеет особый вкус

Как приготовить масло из магазинных сливок?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 миллилитров сливок жирностью 33%;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Для приготовления домашнего сливочного масла используйте хорошо охлажденные жирные сливки. Перед взбиванием поставьте их примерно на 15 минут в морозильную камеру, чтобы они стали гуще. После этого перелейте сливки в глубокую посуду и начинайте взбивать миксером. Если используете ручной миксер, процесс может длиться примерно 10 – 15 минут. Во время взбивания периодически собирайте массу со стенок посудины, чтобы все равномерно взбивалось. Через некоторое время сливки начнут густеть, а потом отделится масло и образуется пахта – жидкая часть, которая отделяется от жировой массы. Когда масло уже хорошо сформируется, откиньте его от жидкости и несколько раз промойте под очень холодной водой или в миске с максимально холодной водой. Во время промывки руками хорошо сжимайте массу, чтобы вышли остатки пахты, и постепенно формируйте плотный кусок масла. Пока оно еще теплое после взбивания, консистенция будет очень мягкой и пластичной, поэтому легко придать любую форму. Для формирования удобно выстелить тарелку или форму пищевой пленкой и переложить туда масло. После нескольких часов в холодильнике оно полностью стабилизируется, станет плотным и по структуре будет похожим на обычное магазинное сливочное масло. Из 500 миллилитров сливок жирностью 33% получается примерно 160 граммов готового продукта. По желанию к маслу можно добавить соль или любимые специи.

Как в магазине определить качественные и свежие сливки?

Перед покупкой прежде всего стоит обратить внимание на состав, дату и тип продукта, пишет Usdairy. В составе должны быть сливки, без длинного перечня стабилизаторов, растительных жиров и непонятных добавок. Далее следует проверить срок годности. Чем ближе дата производства, тем лучше, особенно для пастеризованных сливок.

Если упаковка вздутая, помятая, протекает или имеет следы подсыхания возле крышки, такой продукт лучше не брать. Отдельно стоит смотреть на жирность и назначение. Для взбивания, кремов или масла нужны жирные сливки – обычно от 30%. Для кофе, соусов или супов могут подойти менее жирные. Если есть возможность увидеть продукт сквозь упаковку, хорошие сливки должны быть равномерными, без хлопьев и без явного расслоения.

Уже дома следует понюхать продукт, качественные свежие сливки имеют чистый молочный запах, без кислинки, горечи. На вкус нет ощущаться ни один посторонний привкус. Если продукт пахнет "подозрительно" даже до окончания срока, ориентироваться надо не только на дату, но и на реальное состояние сливок.

