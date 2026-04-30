Саме в них достатньо жиру, щоб після збивання маса спершу стала густою, а потім розділилася на масло і рідину. Якщо вершки питні, маложирні або з домішками, потрібного результату може не бути, повідомляє ютуб канал "Такі страви".

На що звернути увагу при покупці вершків для приготування масла?

Важливе і те, які саме це вершки – ультрапастеризовані чи звичайні. З магазинних вершків масло часто виходить, але смак і вихід можуть бути скромнішими, ніж із домашніх. Після довгого збивання жир збирається в грудочки, а пахта відділяється.

Тоді масло промивають холодною водою і відтискають, щоб воно довше зберігалося. Тобто зробити можна, але лише з жирних натуральних вершків, а не з будь-якого продукту, де на упаковці просто написано "вершки".

Домашнє масло має особливий смак / Фото unsplash

Як приготувати масло з магазинних вершків?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів вершків жирністю 33%;

– сіль до смаку.

Домашнє масло з вершків: дивіться відео

Приготування:

Для приготування домашнього вершкового масла використовуйте добре охолоджені жирні вершки. Перед збиванням поставте їх приблизно на 15 хвилин у морозильну камеру, щоб вони стали густішими. Після цього перелийте вершки в глибоку посудину й починайте збивати міксером. Якщо використовуєте ручний міксер, процес може тривати приблизно 10 – 15 хвилин. Під час збивання періодично збирайте масу зі стінок посудини, щоб усе рівномірно збивалося. Через деякий час вершки почнуть густішати, а потім відокремиться масло й утвориться пахта – рідка частина, яка відділяється від жирової маси. Коли масло вже добре сформується, відкиньте його від рідини й кілька разів промийте під дуже холодною водою або в мисці з максимально холодною водою. Під час промивання руками добре стискайте масу, щоб вийшли залишки пахти, і поступово формуйте щільний шматок масла. Поки воно ще тепле після збивання, консистенція буде дуже м’якою й пластичною, тому легко надати будь-якої форми. Для формування зручно вистелити тарілку або форму харчовою плівкою й перекласти туди масло. Після кількох годин у холодильнику воно повністю стабілізується, стане щільним і за структурою буде схожим на звичайне магазинне вершкове масло. Із 500 мілілітрів вершків жирністю 33% виходить приблизно 160 грамів готового продукту. За бажанням до масла можна додати сіль або улюблені спеції.

Як у магазині визначити чи якісні та свіжі вершки?

Перед покупкою насамперед варто звернути увагу на склад, дату і тип продукту, пише Usdairy. У складі мають бути вершки, без довгого переліку стабілізаторів, рослинних жирів і незрозумілих добавок. Далі слід перевірити термін придатності. Чим ближча дата виробництва, тим краще, особливо для пастеризованих вершків.

Якщо упаковка здута, пом’ята, протікає або має сліди підсихання біля кришки, такий продукт краще не брати. Окремо варто дивитися на жирність і призначення. Для збивання, кремів або масла потрібні жирні вершки – зазвичай від 30%. Для кави, соусів чи супів можуть підійти менш жирні. Якщо є можливість побачити продукт крізь упаковку, хороші вершки мають бути рівномірними, без пластівців і без явного розшарування.

Уже вдома слід понюхати продукт, якісні свіжі вершки мають чистий молочний запах, без кислинки, гіркоти. На смак немає відчуватися жоден сторонній присмак. Якщо продукт пахне "підозріло" навіть до закінчення терміну, орієнтуватися треба не лише на дату, а й на реальний стан вершків.

