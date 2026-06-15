Этот маринад сделает шашлык нежным за считанные минуты: сохраните секрет с киви
Иногда отдых у мангала бывает очень спонтанным. Но даже в таком случае вы успеете замариновать мясо так, что оно просто будет таять во рту.
Традиционное многочасовое замачивание мяса в уксусном или лимонном растворе часто приводит к тому, что оно становится пересушенным. Чтобы получить идеально нежный и сочный шашлык всего за полчаса, профессиональные шеф-повара советуют использовать спелое киви, рассказывает recipes_with_nata.
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Как замариновать шашлык с киви?
Ингредиенты:
– 3 килограмма шейки;
– 3 луковицы;
маринад:
– 2 столовые ложки соли;
– пол чайной ложки сушеного чеснока;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 столовая ложка приправы для шашлыка;
– перец;
– 2 киви;
– 100 миллилитров минеральной воды;
– 2 веточки розмарина – по желанию.
Этот шашлык получится очень нежным: смотрите видео
Приготовление:
- Свиную шею нарежьте кубиками, а киви и одну луковицу измельчите блендером в пюре, а остальной лук нарежьте кольцами.
- В миске смешайте мясо с сушеным чесноком, кориандром, паприкой, приправой для шашлыка, перцем, фруктовым пюре, минералкой и розмарином.
- Хорошо перемешайте все руками, добавьте соль, выложите сверху кольца лука и оставьте мариноваться строго на 30 – 40 минут при комнатной температуре.
- Нанизайте кусочки мяса на шампуры и жарьте над раскаленными углями около 15 – 20 минут, часто переворачивая, до появления прозрачного сока.