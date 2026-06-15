Традиционное многочасовое замачивание мяса в уксусном или лимонном растворе часто приводит к тому, что оно становится пересушенным. Чтобы получить идеально нежный и сочный шашлык всего за полчаса, профессиональные шеф-повара советуют использовать спелое киви, рассказывает recipes_with_nata.

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Как замариновать шашлык с киви?

Ингредиенты:

– 3 килограмма шейки;

– 3 луковицы;

маринад:

– 2 столовые ложки соли;

– пол чайной ложки сушеного чеснока;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– 1 столовая ложка приправы для шашлыка;

– перец;

– 2 киви;

– 100 миллилитров минеральной воды;

– 2 веточки розмарина – по желанию.

Этот шашлык получится очень нежным: смотрите видео

Приготовление: