Традиційне кількагодинне замочування м'яса в оцтовому чи лимонному розчині часто робить його пересушеним. Щоб отримати ідеально ніжний і соковитий шашлик усього за пів години, професійні шеф-кухарі радять використовувати стигле ківі, розповідає recipes_with_nata.
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Як замаринувати шашлик з ківі?
Інгредієнти:
– 3 кілограми ошийка;
– 3 цибулі;
маринад:
– 2 столові ложки солі;
– пів чайної ложки сушеного часнику;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 1 столова ложка приправи для шашлику;
– перець;
– 2 ківі;
– 100 мілілітрів мінеральної води;
– 2 гілочки розмарину – за бажанням.
Цей шашлик буде дуже ніжним: дивіться відеоНе користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Приготування:
- Свинячий ошийок наріжте кубиками, а ківі та одну цибулину перебийте блендером у пюре, нарізавши решту цибулі кільцями.
- У мисці з'єднайте м'ясо з сушеним часником, коріандром, паприкою, приправою для шашлику, перцем, фруктовою кашкою, мінералкою та розмарином.
- Добре вимішайте все руками, додайте сіль, викладіть зверху кільця цибулі й залиште маринуватися строго на 30 – 40 хвилин при кімнатній температурі.
- Нанизайте шматочки мʼяса на шампури та смажте над розжареним вугіллям близько 15 – 20 хвилин, часто перевертаючи до появи прозорого соку.