Традиційне кількагодинне замочування м'яса в оцтовому чи лимонному розчині часто робить його пересушеним. Щоб отримати ідеально ніжний і соковитий шашлик усього за пів години, професійні шеф-кухарі радять використовувати стигле ківі, розповідає recipes_with_nata.

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Як замаринувати шашлик з ківі?

Інгредієнти:

– 3 кілограми ошийка;

– 3 цибулі;

маринад:

– 2 столові ложки солі;

– пів чайної ложки сушеного часнику;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 1 чайна ложка копченої паприки;

– 1 столова ложка приправи для шашлику;

– перець;

– 2 ківі;

– 100 мілілітрів мінеральної води;

– 2 гілочки розмарину – за бажанням.

Цей шашлик буде дуже ніжним: дивіться відео

Приготування: