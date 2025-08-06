Кабачки – это не только отличная и полезная основа для закусок. Из них можно сделать соус, который станет обязательным дополнением к мясным блюдам, макаронам или картофелю.

Если привычный кетчуп уже так не нравится, не обязательно искать альтернативу на полках магазинов. Вы можете сделать невероятный соус из кабачков, без которого вы уже не сможете представить свою жизнь, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". Интересно Блюда, которые соберут за столом родных: 3 рецепта на Спаса, которые пригодятся Как приготовить пикантный соус из кабачков? Время : 40 минут

: 40 минут Порций: в зависимости от размера баночек Ингредиенты:

– 700 граммов кабачков;

– 250 граммов лука;

– 250 граммов томатной пасты;

– 30 миллилитров уксуса;

– 1/3 чайной ложки молотого кориандра;

– 1/3 чайной ложки молотого душистого перца;

– 1/3 чайной ложки молотого черного перца;

– 1/3 чайной ложки молотой гвоздики;

– 1/3 чайной ложки молотого чили;

– 1/3 чайной ложки молотой корицы;

– 1 чайная ложка молотой паприки;

– 1 чайная ложка соли. Приготовление: Лук чистим и нарезаем средними кусками, кабачки – кубиками. Кладем овощи в кастрюлю, солим и тушим 25 минут после закипания. Снимаем с огня, перебиваем массу блендером до однородности. Возвращаем в кастрюлю, добавляем остальные ингредиенты и готовим на медленном огне еще 5 – 10 минут. Раскладываем соус по баночкам, после остывания ставим в холодильник. Приятного аппетита! Они очень вкусные: готовим любимые крылышки с Ярославским.