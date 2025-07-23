Наслаждаемся баклажанами по полной: ароматный суп, который обожают даже дети

Это блюдо подойдет даже тогда, когда за окном царит жара. Подайте этот суп с гренками – и вы почувствуете вкусовое наслаждение высокого уровня, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Эспрессо".

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Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 литр воды;

– 100 миллилитров сливок;

– 2 горошины душистого перца;

– 1 лавровый лист;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пергаментом для выпекания.

Баклажаны тщательно вымойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте пополам вдоль. Выложите их срезом вверх на подготовленный противень, слегка посолите, сбрызните маслом и запекайте примерно 25 – 30 минут.

После запекания осторожно достаньте мякоть ложкой, стараясь не задеть кожуру.

Лук и морковь очистите, нарежьте мелкими кубиками. В кастрюле разогрейте немного масла и обжарьте овощи до легкой золотистости. Добавьте измельченный чеснок и тушите еще минуту.

Влейте к зажарке литр воды, добавьте лавровый лист, соль и перец. Варите на среднем огне около 15 минут, пока морковь не станет мягкой.

Удалите лавровый лист, добавьте запеченную мякоть баклажанов и перебейте суп погружным блендером до кремообразной текстуры.

Влейте сливки, еще раз посолите и поперчите по вкусу. Прогрейте суп, не доводя до кипения.