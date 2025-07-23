Наслаждаемся баклажанами по полной: ароматный суп, который обожают даже дети
- Рецепт супа-пюре с баклажанами включает баклажаны, лук, морковь, чеснок, оливковое масло, воду, сливки, специи и соль.
- Суп рекомендуется подавать с гренками, так он на вкус еще выразительнее.
Баклажаны позволяют принести в кулинарные будни что-то новое и оригинальное. Этот суп – яркое подтверждение этого правила.
Это блюдо подойдет даже тогда, когда за окном царит жара. Подайте этот суп с гренками – и вы почувствуете вкусовое наслаждение высокого уровня, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Эспрессо".
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Как приготовить суп-пюре с баклажанами?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 литр воды;
– 100 миллилитров сливок;
– 2 горошины душистого перца;
– 1 лавровый лист;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пергаментом для выпекания.
Баклажаны тщательно вымойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте пополам вдоль. Выложите их срезом вверх на подготовленный противень, слегка посолите, сбрызните маслом и запекайте примерно 25 – 30 минут.
После запекания осторожно достаньте мякоть ложкой, стараясь не задеть кожуру.
Лук и морковь очистите, нарежьте мелкими кубиками. В кастрюле разогрейте немного масла и обжарьте овощи до легкой золотистости. Добавьте измельченный чеснок и тушите еще минуту.
Влейте к зажарке литр воды, добавьте лавровый лист, соль и перец. Варите на среднем огне около 15 минут, пока морковь не станет мягкой.
Удалите лавровый лист, добавьте запеченную мякоть баклажанов и перебейте суп погружным блендером до кремообразной текстуры.
Влейте сливки, еще раз посолите и поперчите по вкусу. Прогрейте суп, не доводя до кипения.
Подавайте суп с гренками и зеленью.
Приятного аппетита!
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