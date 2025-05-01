Свое всегда лучше: как сделать сыр из коровьего молока

Сделать сыр дома не так сложно, как кажется. Стоит попробовать всего раз, и вы поймете, почему результат стоит каждой потраченной минуты.

Домашний сыр станет прекрасным дополнением к множеству блюд. 24 Канал предлагает попробовать рецепт портала Cookpad и насладиться вкусом домашнего продукта. Кстати О нем знают единицы: рецепт блинов, по которому они получаются едва ли не прозрачными Рецепт творога из молока Время : 1 час + сцеживание жидкости

: 1 час + сцеживание жидкости Порций: 380 граммов Ингредиенты:

– 3 литра коровьего молока;

– 2 – 6 яиц;

– 1 столовая ложка соли;

– 50 граммов уксуса. Приготовление: На каждый литр молока нужно минимум два яйца, хотя допускаются вариации - это не повредит качеству сыра. Молоко ставим на плиту, доводим до закипания, затем постепенно вводим яйца и соль, постоянно перемешивая. Когда жидкость почти закипит, но еще не начнет активно кипеть, вливаем уксус, быстро перемешиваем ложкой и оставляем, но далеко не отходим. Как только начнется процесс свертывания молока, следует сразу снять кастрюлю с огня - важно не дать сыру перевариться. Полученную массу выкладывают в сито, выстеленное марлей в несколько слоев, края которой завязывают и подвешивают, чтобы стекла сыворотка. После этого сыр вместе с марлей перекладываем в сито, а сверху ставим гнет для окончательного удаления влаги. Приятного аппетита! Он лучше колбасы: как приготовить знаменитый мясной рулет с сыром.