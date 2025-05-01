1 мая, 06:05
Свое всегда лучше: как сделать сыр из коровьего молока
Сделать сыр дома не так сложно, как кажется. Стоит попробовать всего раз, и вы поймете, почему результат стоит каждой потраченной минуты.
Домашний сыр станет прекрасным дополнением к множеству блюд. 24 Канал предлагает попробовать рецепт портала Cookpad и насладиться вкусом домашнего продукта.
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Рецепт творога из молока
- Время: 1 час + сцеживание жидкости
- Порций: 380 граммов
Ингредиенты:
– 3 литра коровьего молока;
– 2 – 6 яиц;
– 1 столовая ложка соли;
– 50 граммов уксуса.
Приготовление:
- На каждый литр молока нужно минимум два яйца, хотя допускаются вариации - это не повредит качеству сыра.
- Молоко ставим на плиту, доводим до закипания, затем постепенно вводим яйца и соль, постоянно перемешивая.
- Когда жидкость почти закипит, но еще не начнет активно кипеть, вливаем уксус, быстро перемешиваем ложкой и оставляем, но далеко не отходим.
- Как только начнется процесс свертывания молока, следует сразу снять кастрюлю с огня - важно не дать сыру перевариться.
- Полученную массу выкладывают в сито, выстеленное марлей в несколько слоев, края которой завязывают и подвешивают, чтобы стекла сыворотка.
- После этого сыр вместе с марлей перекладываем в сито, а сверху ставим гнет для окончательного удаления влаги.
Приятного аппетита!
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