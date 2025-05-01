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1 мая, 06:05
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Свое всегда лучше: как сделать сыр из коровьего молока

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сделать сыр дома не так сложно, как кажется. Стоит попробовать всего раз, и вы поймете, почему результат стоит каждой потраченной минуты.

Домашний сыр станет прекрасным дополнением к множеству блюд. 24 Канал предлагает попробовать рецепт портала Cookpad и насладиться вкусом домашнего продукта.

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Рецепт творога из молока

  • Время: 1 час + сцеживание жидкости
  • Порций: 380 граммов

Ингредиенты:
– 3 литра коровьего молока;
– 2 – 6 яиц;
– 1 столовая ложка соли;
– 50 граммов уксуса.

Приготовление:

  1. На каждый литр молока нужно минимум два яйца, хотя допускаются вариации - это не повредит качеству сыра.
  2. Молоко ставим на плиту, доводим до закипания, затем постепенно вводим яйца и соль, постоянно перемешивая.
  3. Когда жидкость почти закипит, но еще не начнет активно кипеть, вливаем уксус, быстро перемешиваем ложкой и оставляем, но далеко не отходим.
  4. Как только начнется процесс свертывания молока, следует сразу снять кастрюлю с огня - важно не дать сыру перевариться.
  5. Полученную массу выкладывают в сито, выстеленное марлей в несколько слоев, края которой завязывают и подвешивают, чтобы стекла сыворотка.
  6. После этого сыр вместе с марлей перекладываем в сито, а сверху ставим гнет для окончательного удаления влаги.

Приятного аппетита!

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