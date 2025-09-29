Сладость без усилий: готовим варенье на сковороде – подойдет любая ягода или фрукт
- Для приготовления варенья на сковороде нужно помыть ягоды или фрукты, жарить их до 8 минут, добавить сахар и лимонную кислоту, и варить до загустения.
- Преимущество такого варенья – простота приготовления с полным сохранением вкуса.
Иметь в кладовке ароматное варенье - это всегда хорошая идея. Пусть вас не пугает заготовка, ведь теперь вы сможете делать ее за считанные минуты.
Теперь вам не нужно тратить много времени и усилий, чтобы насладиться ароматом и вкусом любимых ягод зимой. Сухая сковорода, сахар, продукты и несколько минут – вот и все, что вам нужно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Как сделать варенье из абрикос на сковороде?
- Время: 20 минут
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 2 килограмма абрикос;
– 2 килограмма сахара;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты.
Приготовление:
- Абрикосы моем, нарезаем половинками или меньшими кусочками.
- Кладем на сухую сковороду и жарим 7 – 8 минут.
- Затем добавляем сахар, хорошо перемешиваем и варим еще столько же времени.
- Разливаем горячим по стерилизованным банкам и сразу закрываем.
Приятного аппетита!
Как готовить варенье из ягод на сковородке?
На сковороде можно приготовить варенье из любых фруктов или ягод. Принцип тот же: помыть, пожарить на сковороде до 8 минут, затем добавить сахар и щепотку лимонной кислоты. Варить до загустения.
Преимущество такого варенья – простота при полном сохранении вкуса, говорится в TikTok natalxlesl5.
Какое варенье должно быть в каждой кладовой?
- Так же на сковороде вы можете приготовить ароматное на сковороде варенье из груш.
- Это лакомство идеально дополнит любой десерт.
- При желании пропорции сахара можно регулировать.