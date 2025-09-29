Мати у коморі ароматне варення – це завжди гарна ідея. Нехай вас не лякає заготівля, адже тепер ви зможете робити її за лічені хвилини.

Тепер вам не потрібно витрачати багато часу та зусиль, щоб насолодитися ароматом та смаком улюблених ягід взимку. Суха пательня, цукор, продукти та кілька хвилин – ось і все, що вам потрібно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Як зробити варення з абрикос на пательні?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 2 кілограми абрикос;

– 2 кілограми цукру;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти.

Приготування:

Абрикоси миємо, нарізаємо половинками або меншими шматочками. Кладемо на суху пательню та смажимо 7 – 8 хвилин. Потім додаємо цукор, добре перемішуємо та варимо ще стільки ж часу. Розливаємо гарячим по стерилізованих банках і одразу закриваємо.

Смачного!

Як готувати варення з ягід на сковорідці?

На сковороді можна приготувати варення з будь-яких фруктів або ягід. Принцип той самий: помити, посмажити на сковороді до 8 хвилин, потім додати цукор та дрібку лимонної кислоти. Варити до загустіння.

Перевага такого варення – простота при повному збереженні смаку, йдеться у TikTok natalxlesl5.

