Нужен всего один прибор и 15 минут: как из зеленого банана быстро сделать желтый и спелый

Во многих продуктовых магазинах потребители часто встречают коробки, наполненные зелеными бананами. Хотя их внешний вид может быть непривлекательным, покупателям не стоит беспокоиться о цвете фруктов.

При правильных условиях процесс созревания бананов можно значительно ускорить. Этот метод более выгодный, чем покупать перезрелые бананы. Как зеленый банан быстро сделать спелым рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA Vestnik.

Читайте также Макароны и рис больше не слипнутся никогда: 2 действенных способа

Как из зеленого банана сделать спелый

Спелые бананы можно получить всего за 15 минут. Такой быстрый процесс созревания позволяет потребителям наслаждаться фруктами раньше, чем считалось ранее. Хотя зеленые бананы могут естественным образом созревать в течение 3 – 4 дней, эксперты предполагают, что такое долгое ожидание не всегда является лучшим вариантом для тех, кто стремится к немедленному наслаждению.

Для ускорения процесса созревания бананов нужна лишь духовка. Поместив бананы в нее при температуре 250 градусов на 15 – 20 минут, потребители получат идеально созревшие фрукты за считанные минуты. Для меньших фруктов рекомендуется меньшая продолжительность – от 7 до 10 минут.

Хотя естественному созреванию часто отдают предпочтение из-за его многочисленных преимуществ, ускоренный метод остается жизнеспособной альтернативой для тех, кому спелые бананы нужны "на уже".

Интересно: можно ли хранить сыр в морозилке и как правильно это делать.