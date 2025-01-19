То, что надо для выходного: аппетитная шакшука, которая задаст настроение на весь день
Вкусный завтрак способен задать хороший тон для всего дня. Воскресенье – это тот день, когда каждое мгновение должно вдохновлять.
Шакшука недаром имеет мировую популярность – это неприхотливое, но одновременно особое блюдо способно подарить незабываемые впечатления. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту BBC Food.
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Рецепт шакшуки
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла;
– 2 мелко нарезанные луковицы;
– 2 измельченные зубчики чеснока;
– 1 мелко нарезанный перец чили;
– 400 граммов нарезанных помидоров;
– 1 столовая ложка вяленых томатов;
– щепотка сахарной пудры;
– 4 яйца;
– 4 ложки нарезанной петрушки;
– соль и перец по вкусу;
– хрустящий хлеб для подачи.
Приготовление:
На среднем сильном огне разогрейте масло в глубокой сковороде или сотейнике. Добавьте лук и жарьте его в течение 5 минут.
Затем добавьте чеснок и чили, жарьте еще 30 секунд. Добавьте нарезанные помидоры, томатную пасту и сахар.
Доведите смесь до кипения, а затем уменьшите огонь и тушите на медленном огне без крышки 10 минут, пока соус не загустеет и лук не станет мягким. Приправьте солью и свежемолотым перцем.
Тыльной стороной ложки сделайте четыре углубления в соусе и осторожно разбейте в них яйца. Накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне примерно 6 минут или пока яйца не достигнут желаемой степени готовности.
Украсьте блюдо петрушкой и сразу подавайте с любимым хлебом.
Приятного аппетита!
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