Шакшука недаром имеет мировую популярность – это неприхотливое, но одновременно особое блюдо способно подарить незабываемые впечатления. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту BBC Food.

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Ингредиенты:

– 2 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла;

– 2 мелко нарезанные луковицы;

– 2 измельченные зубчики чеснока;

– 1 мелко нарезанный перец чили;

– 400 граммов нарезанных помидоров;

– 1 столовая ложка вяленых томатов;

– щепотка сахарной пудры;

– 4 яйца;

– 4 ложки нарезанной петрушки;

– соль и перец по вкусу;

– хрустящий хлеб для подачи.

Приготовление:

На среднем сильном огне разогрейте масло в глубокой сковороде или сотейнике. Добавьте лук и жарьте его в течение 5 минут.

Затем добавьте чеснок и чили, жарьте еще 30 секунд. Добавьте нарезанные помидоры, томатную пасту и сахар.

Доведите смесь до кипения, а затем уменьшите огонь и тушите на медленном огне без крышки 10 минут, пока соус не загустеет и лук не станет мягким. Приправьте солью и свежемолотым перцем.

Тыльной стороной ложки сделайте четыре углубления в соусе и осторожно разбейте в них яйца. Накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне примерно 6 минут или пока яйца не достигнут желаемой степени готовности.