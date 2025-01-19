Шакшука недарма має світову популярність – ця невибаглива, але водночас особлива страва здатна подарувати незабутні враження. 24 Канал пропонує приготувати її за рецептом BBC Food.
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Рецепт шакшуки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 столові ложки оливкової або соняшникової олії;
– 2 дрібно нарізані цибулини;
– 2 подрібнені зубчики часнику;
– 1 дрібно нарізаний перець чилі;
– 400 грамів нарізаних помідорів;
– 1 столова ложка в'ялених томатів;
– дрібка цукрової пудри;
– 4 яйця;
– 4 ложки нарізаної петрушки;
– сіль та перець до смаку;
– хрусткий хліб для подачі.
Приготування:
На середньому сильному вогні розігрійте олію в глибокій сковороді або сотейнику. Додайте цибулю і смажте її протягом 5 хвилин.
Потім додайте часник і чилі, смажте ще 30 секунд. Додайте нарізані помідори, томатну пасту і цукор.
Доведіть суміш до кипіння, а потім зменшіть вогонь і тушкуйте на повільному вогні без кришки 10 хвилин, доки соус не загусне і цибуля не стане м'якою. Приправте сіллю та свіжомеленим перцем.
Тильною стороною ложки зробіть чотири заглиблення в соусі і обережно розбийте в них яйця. Накрийте сковороду кришкою і тушкуйте на повільному вогні приблизно 6 хвилин або доки яйця не досягнуть бажаного ступеня готовності.
Прикрасьте страву петрушкою і відразу подавайте з улюбленим хлібом.
Смачного!
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