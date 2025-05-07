7 мая, 10:40
Вы сделаете ее быстрее, чем сходите в магазин: самый легкий рецепт ароматной шарлотки
Шарлотка – один из самых легких видов выпечки, и ее любят абсолютно все. Нужно всего несколько ингредиентов, чтобы подать к чаю ароматное лакомство.
Эта шарлотка станет вашим спасителем на все случаи жизни. Что-то вкусненькое на будни или сладкое к чаю или кофе, когда приходят гости – она будет уместной в любой ситуации, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт шарлотки с фруктами
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан муки;
– 500 граммов очищенных фруктов;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Яйца комнатной температуры взбейте с сахаром на максимальной скорости миксера до образования светлой, объемной массы.
- Добавьте щепотку соли для подчеркивания вкуса, а затем постепенно введите просеянную муку. Перемешивайте в одном направлении, осторожно, чтобы сохранить рыхлую текстуру теста.
- Нарезанные фрукты аккуратно введите в тесто, стараясь не нарушить его воздушность.
- Полученную массу перелейте в форму для выпечки смазанную растительным маслом, лучше круглую.
- Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке до полной готовности. Время выпекания может варьироваться в зависимости от размера формы и количества теста, но в среднем занимает около 35 минут.
Приятного аппетита!
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