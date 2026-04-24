Нежнее шарлотки вы не ели: делаем вкусности на сгущенном молоке

Нежная шарлотка уместна везде и всегда. А рецепт со сгущенным молоком может подарить вам новые впечатления от обычного лакомства.

Достаточно одного ингредиента, чтобы привычная шарлотка стала в разы вкуснее. Сгущенное молоко придаст тесту не только нежности, но и придаст характерный карамельный оттенок, рассказывает портал Smaker.

Как приготовить шарлотку на сгущенке?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 120 граммов муки;

– 200 граммов вареного сгущенного молока;

– 3 яйца;

– 60 граммов сахара;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 1 грамм соли;

– 60 миллилитров подсолнечного масла;

– 300 граммов яблок;

– 50 граммов изюма.

Этот пирог обожаю все

Приготовление:

Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до образования пышной пены, после чего влейте масло и еще раз тщательно перемешайте венчиком. Добавьте сгущенное молоко, а затем постепенно всыпьте просеянную с разрыхлителем муку, замешивая тесто, что по консистенции напоминает густую сметану. В готовую массу положите очищенные и нарезанные кубиками яблоки и промытый изюм, осторожно перемешав все лопаткой. Перелейте тесто в форму, дно которой застелено пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 35 – 40 минут. Готовность проверьте сухой зубочисткой - пирог должен пружинить при нажатии. Оставьте шарлотку остыть прямо в форме, после чего выньте ее и по желанию украсьте сахарной пудрой или корицей.

Как не испортить бисквит?

Для идеального бисквита используйте ингредиенты одинаковой комнатной температуры и взбивайте яйца с сахаром до устойчивой, плотной пены. Муку добавляйте частями, осторожно перемешивая массу лопаткой снизу вверх, чтобы не разрушить воздушные пузырьки, которые отвечают за пышность, подсказывает портал Pysznosci.

Никогда не открывайте духовку в течение первых 20 – 25 минут выпекания, иначе из-за перепада температур бисквит мгновенно осядет. Готовой основе дайте остыть в форме, а перед нарезанием выдержите ее несколько часов – это поможет структуре стабилизироваться и не крошиться.

