Детям – радость, вам – приятная ностальгия: готовим знаменитую "шипучку" из 90-х

Когда-то газированные напитки были не такими доступными, как сейчас. Однако никто не собирался отчаиваться – "шипучку" делали собственными руками!

Когда-то этот напиток был легенарным, но из-за доступности газированных напитков о нем начали забывать. Впрочем, он до сих пор актуален, вы можете добавлять любимые фрукты и ягоды и беречь детей от чрезмерного сахара, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смак".

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Рецепт "шипучки" из 90-х

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 250 миллилитров воды;

– 1/2 столовой ложки соды;

– 1/2 столовой ложки уксуса.

Приготовление:

В стакан с водой вливаем уксус. Можно заменить его лимонной кислотой, она менее агрессивной для слизистой желудка. Добавляем в стакан соду и быстро перемешиваем. Ждем, пока закончится реакция – и "шипучка" готова!

Приятного аппетита!

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