Сладкое безумие или гениальность: что получится, если совместить мясо и черный шоколад на гриле
Шоколад на гриле звучит как кулинарная провокация, но именно горькое какао исторически было ближе к напитку, чем к десерту. Когда-то его ценили вовсе не за сладость, а за насыщенный вкус и аромат.
Шоколад на гриле звучит как кулинарная провокация, но в мясных блюдах он сочетается совершенно органично. Попробуйте – и вы будете в восторге!
Почему какао подходит к мясу?
Для мяса чаще используют не сладкий шоколад, а несладкое какао. Оно придает пряным смесям глубину, легкий горьковатый оттенок и лучше подчеркивает вкус самой мясной основы.
Этот прием хорошо работает еще и потому, что на гриле мясо приобретает насыщенную корочку. В сочетании с ароматом какао это дает вкус, который звучит не случайно, а очень гармонично.
Новый вкус мяса с огня / Фото Pixabay
С чего начать эксперимент?
Начинать советуют с простого десерта – бананов с черным шоколадом. Для него понадобятся 4 банана, около 50 граммов черного шоколада, 30 граммов коричневого сахара, лимон и апельсин.
Сначала натрите цедру цитрусовых, выжмите сок и смешайте его с коричневым сахаром. Затем запеките бананы прямо в кожуре на гриле, пока она не почернеет, а мякоть не станет мягкой. После этого разрежьте бананы вдоль, наполните измельченным шоколадом и еще на несколько минут верните на гриль, чтобы он растаял. Подавайте с цитрусово-сахарным соусом, а по желанию – и с шариком ванильного мороженого.
Как не испортить шоколад?
Главное правило здесь простое: не перегревать шоколад. Его лучше добавлять в конце, когда блюдо уже почти готово, или дать ему растаять от остаточного тепла.
Так шоколад останется нежным и не станет горьким. Если же в блюде есть какао для пряной смеси, мясо не стоит держать слишком близко к сильному огню – специи должны поджариться, а не сгореть.
Карамелизованные бананы с черным шоколадом
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 банана;
– около 50 граммов черного шоколада;
– 30 граммов коричневого сахара;
– 1 лимон;
– 1 апельсин.
Приготовление:
- Натрите цедру лимона и апельсина.
- Выжмите из цитрусовых сок и смешайте его с коричневым сахаром.
- Запеките бананы в кожуре на гриле, пока кожура не почернеет, а середина не размягчится.
- Разрежьте бананы вдоль и наполните измельченным черным шоколадом.
- Верните бананы на гриль еще на несколько минут, чтобы шоколад растаял.
- Перед подачей полейте цитрусово-сахарной смесью.
Свинина с шоколадно-пряным миксом
- Время приготовления: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700–900 граммов свиной вырезки;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки несладкого какао;
– 1 столовая ложка молотого кориандра;
– 1 столовая ложка молотого тмина;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– 1 чайная ложка мускатного ореха;
– 1 чайная ложка молотых гвоздик;
– 1 столовая ложка молотого чили;
– 3 столовые ложки соли;
– 1 столовая ложка молотого перца;
– 1 столовая ложка молотого кофе – по желанию.
Приготовление:
- По возможности замочите вырезку на ночь в соленой воде (3 столовые ложки соли на литр воды).
- Перед жаркой промокните мясо салфеткой и дайте ему постоять полчаса в тепле.
- Затем смажьте оливковым маслом и обильно обваляйте в смеси специй.
- Готовьте на разогретом гриле, регулярно переворачивая, до образования аппетитной корочки.
- Сняв мясо с огня, заверните его в фольгу на 5 минут – так все соки останутся внутри.