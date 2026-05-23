Вам не поверят, что вы сделали эти конфеты сами: копеечный десерт, которому позавидуют кондитеры

Иметь в холодильнике что-то сладенькое – это всегда хорошая идея. Эти конфеты выглядят как с картинки, а на вкус еще лучше!

Конфеты не обязательно покупать в магазине или кондитерской – вы способны сами создать шедевр без лишних усилий. А главное – из копеечных и простых ингредиентов, рассказывает yanni.cooking. Как легко приготовить конфеты дома? Ингредиенты:

– 2 спелых банана;

– 2 стакана кокосовой стружки;

– 100 граммов шоколада;

– 1 чайная ложка кокосового масла или сливочного масла. Шедевр за считанные минуты: смотрите видео Приготовление: Тщательно разомните бананы вилкой до состояния пюре, после чего соедините полученную массу с кокосовой стружкой и сформируйте из этого эластичного теста небольшие аккуратные шарики. В отдельной емкости растопите шоколад вместе с кокосовым маслом, полностью окуните каждую конфету в полученную глянцевую глазурь, выложите на тарелку и отправьте в холодильник на полчаса до полного застывания.