Шоколадный кекс в микроволновке: яркий десерт за считанные минуты

Когда времени мало, а хочется сладкого – вам на помощь придет микроволновка! Это тот случай, когда десерт, приготовленный за считанные минуты, ничем не отличается от лакомства из кондитерской.

Шоколадный кекс всегда кстати на вашем столе, особенно если подать его с шариком прохладного мороженого. Как приготовить это лакомство за считанные минуты – рассказывает аккаунт в Instagram bouquet_of_bruschettas. Читайте также Не нагревайте молоко в микроволновке: почему это не лучшая идея, даже когда спешите Как приготовить кекс в чашке? Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 1 Ингредиенты:

– 2 столовые ложки муки;

– 1 столовая ложка какао;

– 2 столовые ложки сахара;

– 5 столовых ложек молока;

– 1,5 столовой ложки растительного масла;

– 1/4 чайной ложки разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 20 граммов шоколада кусочками. Десерт за секунды: смотрите видео Приготовление: В глубокой посуде смешиваем муку, какао-порошок, сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Вливаем молоко и масло. По консистенции готовое тесто должно напоминать густую сметану – чуть жиже, чем для обычных кексов. Вмешиваем в полученную массу кусочки измельченного шоколада. Переливаем тесто в чашку, заполняя её примерно на две трети объёма. Выпекаем в микроволновой печи в течение 2 минут. По окончании приготовления обязательно даем десерту отдохнуть ещё 3 минуты.