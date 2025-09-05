Шоколадный кабачковый кекс – замечательный вариант домашней выпечки, который умело сочетает пользу овощей со сладким лакомством. Десерт непременно придется по вкусу как детям, так и взрослым.

Получается нежный, сочный и невероятно ароматный. Рецептом шоколадного кекса из кабачков делится 24 Канал со ссылкой на Линия.Инфо.

Как приготовить шоколадный кекс из кабачков?

Время: 1 час

1 час Порции: 8

Ингредиенты:

– 300 граммов кабачков;

– 200 граммов муки;

– 3 столовые ложки какао-порошка;

– 150 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя теста;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– щепотка соли.

Приготовление:

Подготовьте кабачки: вымойте, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Слегка отожмите сок.

Смешайте сухие ингредиенты: мука, какао, разрыхлитель, ванильный сахар и соль.

Взбейте яйца с сахаром до пышной массы, добавьте растительное масло.

Постепенно добавьте сухую смесь к яичной, затем осторожно введите натертые кабачки.

Выпекайте кекс при 180 градусах примерно 40 – 45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна получиться сухой.

Остудите и подавайте. Шоколадный кекс из кабачков хорошо подходит как теплым, так и охлажденным.

Приятного аппетита!

