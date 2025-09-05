Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Шоколадный кекс с секретным ингредиентом: все будут умолять рецепт и не догадаются, что в нем
5 сентября, 17:29
2

Шоколадный кекс с секретным ингредиентом: все будут умолять рецепт и не догадаются, что в нем

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Кабачки – универсальный ингредиент на кухне. Кроме традиционного использования в закусках и консервации, его можно добавлять и в выпечку, например, испечь шоколадные кексы.
  • Хотя сам овощ остается незаметным на вкус, он способствует созданию чрезвычайно мягкой, нежной и влажной консистенции выпечки.

Шоколадный кабачковый кекс – замечательный вариант домашней выпечки, который умело сочетает пользу овощей со сладким лакомством. Десерт непременно придется по вкусу как детям, так и взрослым.

Получается нежный, сочный и невероятно ароматный. Рецептом шоколадного кекса из кабачков делится 24 Канал со ссылкой на Линия.Инфо.

Как приготовить шоколадный кекс из кабачков?

  • Время: 1 час
  • Порции: 8

Ингредиенты: 
– 300 граммов кабачков; 
– 200 граммов муки; 
– 3 столовые ложки какао-порошка; 
– 150 граммов сахара; 
– 2 яйца; 
– 100 миллилитров растительного масла; 
– 1 чайная ложка разрыхлителя теста; 
– 1 чайная ложка ванильного сахара; 
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Подготовьте кабачки: вымойте, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Слегка отожмите сок.
     
  2. Смешайте сухие ингредиенты: мука, какао, разрыхлитель, ванильный сахар и соль.
    Взбейте яйца с сахаром до пышной массы, добавьте растительное масло.
     
  3. Постепенно добавьте сухую смесь к яичной, затем осторожно введите натертые кабачки.
     
  4. Выпекайте кекс при 180 градусах примерно 40 – 45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна получиться сухой.
     
  5. Остудите и подавайте. Шоколадный кекс из кабачков хорошо подходит как теплым, так и охлажденным.

Приятного аппетита!

Как приготовить ленивый яблочный штрудель?

Все любят яблочный штрудель, но не очень хотят его готовить. Этот рецепт предлагает вкусную альтернативу – очень простую в приготовлении. Эту версию часто называют "ленивым" штруделем, поскольку вместо теста используется тонкий лаваш.

Приготовление очень простое: просто выложите тушеную яблочную начинку на лист лаваша, скрутите его рулетом и выпекайте до хрустящей корочки. Вынув из духовки, штрудель щедро посыпьте сахарной пудрой и подавайте с шариком мороженого.