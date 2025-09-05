Шоколадний кабачковий кекс – чудовий варіант домашньої випічки, який вміло поєднує користь овочів із солодкими ласощами. Десерт неодмінно смакуватиме як дітям, так і дорослим.

Виходить ніжний, соковитий і неймовірно ароматний. Рецептом шоколадного кексу з кабачків ділиться 24 Канал з посиланням на Лінія.Інфо.

Як приготувати шоколадний кекс з кабачків?

Час: 1 година

1 година Порції: 8

Інгредієнти:

– 300 грамів кабачків;

– 200 грамів борошна;

– 3 столові ложки какао-порошку;

– 150 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 100 мілілітрів рослинної олії;

– 1 чайна ложка розпушувача тіста;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– дрібка солі.

Приготування:

Підготуйте кабачки: вимийте, очистьте від шкірки і натріть на дрібній тертці. Злегка відтисніть сік.

Змішайте сухі інгредієнти: борошно, какао, розпушувач, ванільний цукор та сіль.

Збийте яйця з цукром до пишної маси, додайте рослинну олію.

Поступово додайте суху суміш до яєчної, потім обережно введіть натерті кабачки.

Випікайте кекс при 180 градусах приблизно 40 – 45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою – вона має вийти сухою.

Остудіть і подавайте. Шоколадний кекс з кабачків добре смакує як теплим, так і охолодженим.

Смачного!

Як приготувати лінивий яблучний штрудель?

Усі люблять яблучний штрудель, але не дуже хочуть його готувати. Цей рецепт пропонує смачну альтернативу – дуже просту у приготуванні. Цю версію часто називають "лінивим" штруделем, оскільки замість тіста використовується тонкий лаваш.

Приготування дуже просте: просто викладіть тушковану яблучну начинку на лист лаваша, скрутіть його рулетом і випікайте до хрусткої скоринки. Вийнявши з духовки, штрудель щедро посипте цукровою пудрою і подавайте з кулькою морозива.