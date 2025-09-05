Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Шоколадний кекс з секретним інгредієнтом: всі благатимуть рецепт і не здогадаються, що в ньому
5 вересня, 17:29
2

Шоколадний кекс з секретним інгредієнтом: всі благатимуть рецепт і не здогадаються, що в ньому

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Кабачки – універсальний інгредієнт на кухні. Окрім традиційного використання у закусках та консервації, його можна додавати й у випічку, наприклад, спекти шоколадні кекси.
  • Хоча сам овоч залишається непомітним на смак, він сприяє створенню надзвичайно м'якої, ніжної та вологої консистенції випічки.

Шоколадний кабачковий кекс – чудовий варіант домашньої випічки, який вміло поєднує користь овочів із солодкими ласощами. Десерт неодмінно смакуватиме як дітям, так і дорослим.

Виходить ніжний, соковитий і неймовірно ароматний. Рецептом шоколадного кексу з кабачків ділиться 24 Канал з посиланням на Лінія.Інфо.

Як приготувати шоколадний кекс з кабачків?

  • Час: 1 година
  • Порції: 8

Інгредієнти: 
– 300 грамів кабачків; 
– 200 грамів борошна; 
– 3 столові ложки какао-порошку; 
– 150 грамів цукру; 
– 2 яйця; 
– 100 мілілітрів рослинної олії; 
– 1 чайна ложка розпушувача тіста; 
– 1 чайна ложка ванільного цукру; 
– дрібка солі.

Приготування:

  1. Підготуйте кабачки: вимийте, очистьте від шкірки і натріть на дрібній тертці. Злегка відтисніть сік.
     
  2. Змішайте сухі інгредієнти: борошно, какао, розпушувач, ванільний цукор та сіль.
    Збийте яйця з цукром до пишної маси, додайте рослинну олію.
     
  3. Поступово додайте суху суміш до яєчної, потім обережно введіть натерті кабачки.
     
  4. Випікайте кекс при 180 градусах приблизно 40 – 45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою – вона має вийти сухою.
     
  5. Остудіть і подавайте. Шоколадний кекс з кабачків добре смакує як теплим, так і охолодженим.

Смачного!

Як приготувати лінивий яблучний штрудель?

Усі люблять яблучний штрудель, але не дуже хочуть його готувати. Цей рецепт пропонує смачну альтернативу – дуже просту у приготуванні. Цю версію часто називають "лінивим" штруделем, оскільки замість тіста використовується тонкий лаваш.

Приготування дуже просте: просто викладіть тушковану яблучну начинку на лист лаваша, скрутіть його рулетом і випікайте до хрусткої скоринки. Вийнявши з духовки, штрудель щедро посипте цукровою пудрою і подавайте з кулькою морозива.