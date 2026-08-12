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12 августа, 06:05
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Шоколадный торт на кефире за 40 минут: простой домашний десерт с нежным кремом

Лилия Имбировская-Сиваковская

Ищете идеальный десерт к чаю, который получится с первого раза и не потребует долгих часов у плиты? Этот простой шоколадный торт на кефире с нежным сметанным кремом готовится из самых доступных продуктов и всегда получается невероятно сочным.

Простой шоколадный торт на кефире может стать тем самым десертом на каждый день, когда хочется чего-то домашнего, но без лишних хлопот. В этом рецепте все основано на базовых продуктах: кефире, двух яйцах и креме из двух ингредиентов. Благодаря этому коржи получаются мягкими, а сам торт легко собрать даже без сложного декора, рассказывает"Господинька".

Как легко приготовить торт на кефире?

  • Время: 40 минут + охлаждение
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– 2 яйца; 
– щепотка соли; 
– 250 граммов сахара; 
– 40 миллилитров растительного масла; 
– 250 граммов кефира; 
– 130 граммов муки; 
– 2 столовые ложки какао; 
– 10 граммов разрыхлителя; 
– 300 граммов сметаны; 
– 80 граммов вареного сгущенного молока; 
– шоколад для украшения.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с солью миксером 2 – 3 минуты, затем по частям всыпьте сахар и продолжайте взбивать, пока масса не станет пышной и светлой.
  2. Влейте масло и кефир, перемешайте, а затем в несколько приемов просейте муку вместе с разрыхлителем и какао.
  3. Замесите однородное шоколадное тесто, вылейте его в форму и выпекайте при 170 градусах 40 минут.
  4. Полностью остудите готовый бисквит и разрежьте его горизонтально на 3 одинаковых коржа.
  5. Для крема смешайте сметану с вареным сгущенным молоком и взбейте миксером до нежной однородной консистенции.
  6. Соберите торт в кондитерском кольце: выложите коржи, щедро смазывая каждый кремом, а верх тоже покройте кремом.
  7. Поставьте десерт в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо пропитался.
  8. Перед подачей украсьте торт шоколадной крошкой.

Обратите внимание! Именно крем из сметаны и вареного сгущенного молока делает этот торт нежным и сочным.

Готовый десерт получается мягким, красивым и очень домашним. Именно такой торт обычно исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть.

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