Шопский салат на протяжении многих лет остается легендой: как легко его приготовить

Есть блюда, которые не теряют актуальности на протяжении десятилетий. Шопский салат когда-то был главной звездой заведений общественного питания –, и вы точно поймёте, за какие качества.

Шопский салат прекрасно подойдет как отдельный сытный перекус, так и в качестве гарнира к картошке или мясу. Как приготовить его без лишних усилий и нервов — рассказывает TikTok Recipe for happiness.

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Как приготовить шопский салат?

Ингредиенты:

– помидоры;

– огурцы;

– свежий перец;

– брынза;

– оливковое масло;

– соль и перец по вкусу;

– оливковое масло;

– соль и перец по вкусу;

– немного лука, зелень – по желанию.

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Приготовление: