22 июня, 16:15
Шопский салат на протяжении многих лет остается легендой: как легко его приготовить
Есть блюда, которые не теряют актуальности на протяжении десятилетий. Шопский салат когда-то был главной звездой заведений общественного питания –, и вы точно поймёте, за какие качества.
Шопский салат прекрасно подойдет как отдельный сытный перекус, так и в качестве гарнира к картошке или мясу. Как приготовить его без лишних усилий и нервов — рассказывает TikTok Recipe for happiness.
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Как приготовить шопский салат?
Ингредиенты:
– помидоры;
– огурцы;
– свежий перец;
– брынза;
– оливковое масло;
– соль и перец по вкусу;
– оливковое масло;
– соль и перец по вкусу;
– немного лука, зелень – по желанию.
Легендарный салат за несколько минут: смотрите видео
Приготовление:
- Тщательно вымойте свежие огурцы и сочные помидоры, причем для более яркого и насыщенного вкуса лучше сочетать несколько разных сортов, например, сладкие черри и мясистые сливовидные томаты.
- Нарежьте их крупными аппетитными кусочками, а очищенный от семян сладкий перец порежьте средними ломтиками, после чего переложите всё овощное ассорти в глубокую салатницу.
- Сверху добавьте щедрую порцию брынзы, которую можно раскрошить руками или крупно натереть, обязательно учитывая степень её солености, прежде чем добавлять соль.
- Сбрызните блюдо качественным оливковым маслом, поперчите по вкусу и, по желанию, посыпьте мелко нарезанной свежей зеленью.
- Перед подачей оставьте готовый салат на несколько минут в прохладном месте, чтобы все вкусы гармонично соединились, и подайте его на стол приятно охлажденным.