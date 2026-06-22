Новости Вкусно Салаты и закуски Шопський салат роками залишається легендою: як легко його приготувати
22 июня, 16:15
2

Шопский салат на протяжении многих лет остается легендой: как легко его приготовить

Лилия Имбировская-Сиваковская

Есть блюда, которые не теряют актуальности на протяжении десятилетий. Шопский салат когда-то был главной звездой заведений общественного питания –, и вы точно поймёте, за какие качества.

Шопский салат прекрасно подойдет как отдельный сытный перекус, так и в качестве гарнира к картошке или мясу. Как приготовить его без лишних усилий и нервов — рассказывает TikTok Recipe for happiness.

Читайте также Сохраните лето на зиму: клубничный компот с неожиданной кислинкой

Как приготовить шопский салат?

Ингредиенты:
– помидоры;
– огурцы;
– свежий перец;
– брынза;
– оливковое масло;
– соль и перец по вкусу;
– оливковое масло;
– соль и перец по вкусу;
– немного лука, зелень – по желанию.

Легендарный салат за несколько минут: смотрите видео

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте свежие огурцы и сочные помидоры, причем для более яркого и насыщенного вкуса лучше сочетать несколько разных сортов, например, сладкие черри и мясистые сливовидные томаты.
  2. Нарежьте их крупными аппетитными кусочками, а очищенный от семян сладкий перец порежьте средними ломтиками, после чего переложите всё овощное ассорти в глубокую салатницу.
  3. Сверху добавьте щедрую порцию брынзы, которую можно раскрошить руками или крупно натереть, обязательно учитывая степень её солености, прежде чем добавлять соль.
  4. Сбрызните блюдо качественным оливковым маслом, поперчите по вкусу и, по желанию, посыпьте мелко нарезанной свежей зеленью.
  5. Перед подачей оставьте готовый салат на несколько минут в прохладном месте, чтобы все вкусы гармонично соединились, и подайте его на стол приятно охлажденным.

Связанные темы:

Салаты и закуски