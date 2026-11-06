Лидер осенней выпечки: готовим соленые синабоны с моцареллой по проверенному рецепту
Знаменитые булочки-синабоны обычно ассоциируются исключительно со сладкой корицей и липкой глазурью, однако их несладкая версия способна удивить даже самых взыскательных гурманов. Воздушное, сдобное и невероятно мягкое дрожжевое тесто служит идеальной основой для пикантной начинки из растопленного сливочного масла, ароматного свежего чеснока, измельченной зелени и щедрого слоя тягучего сыра.
Особая текстура достигается благодаря классическому опарному методу замеса, что позволяет клейковине полностью раскрыться и обеспечивает изделиям воздушную пористость без излишней плотности. Во время выпечки сливочно-чесночная смесь пропитывает каждый виток теплого сдобного рулета изнутри, а моцарелла плавится, образуя сочную нитевидную сердцевину, которая прекрасно дополняет горячий обеденный борщ или служит самостоятельной сытной закуской.
Как испечь соленые синабоны с сыром?
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
опара для расстойки:
– 300 миллилитров теплого молока температурой 36 – 38 градусов;
– 5 граммов сухих дрожжей или 15 граммов прессованных живых;
– 20 граммов белого сахара;
– 150 граммов пшеничной муки;
основной замес теста:
– готовая опара;
– 500 граммов пшеничной муки высшего сорта;
– 60 граммов белого сахара;
– 4 грамма каменной соли;
– 2 куриных яйца комнатной температуры;
– 100 граммов мягкого сливочного масла 82% жирности;
пикантная сырная начинка:
– 100 граммов мягкого сливочного масла;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– 30 – 40 граммов свежей зелени укропа и петрушки;
– 200 граммов твердого сыра или моцареллы.
Приготовление:
- Для опары в глубокой миске смешайте теплое молоко, сахар, дрожжи и 150 граммов просеянной муки, тщательно перемешайте венчиком до полной однородности, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 20 – 25 минут до образования пышной пенной шапки.
- В готовую активную опару вбейте 2 яйца, всыпьте сахар и соль, перемешайте и частями добавьте 100 граммов очень мягкого сливочного масла.
- Затем порциями просейте 500 граммов муки и замесите мягкое, эластичное, шелковистое тесто, вымешивая его руками не менее 8 – 10 минут.
- Сформируйте шар, переложите в смазанную каплей масла миску, накройте полотенцем и оставьте подниматься в тепле на 1 – 1,5 часа до увеличения объема в 2 раза.
- Для начинки смешайте 100 граммов размягченного сливочного масла с чесноком, пропущенным через пресс, и мелко нарезанной зеленью, растерев вилкой до пастообразного состояния, а сыр натрите на средней терке.
- Подошедшее тесто, слегка обмяв, раскатайте на присыпанном мукой столе в большой прямоугольный пласт толщиной около 5 миллиметров, равномерно смажьте всю поверхность чесночно-сливочной пастой и щедро посыпьте слоем тертого сыра.
- Плотно сверните пласт в длинный аккуратный рулет и с помощью кулинарной нити или острого ножа разрежьте его на 10 – 12 одинаковых завитков шириной примерно 4 – 5 сантиметров.
- Выложите синабоны срезом вверх в прямоугольную форму с высокими бортиками, выстланную пергаментом, оставляя между ними расстояние 1,5 – 2 сантиметра, накройте полотенцем и дайте постоять на расстойке 20 минут.
- Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 25 – 30 минут до золотисто-румяного цвета, после чего выньте и подавайте выпечку горячей или теплой, пока сыр остается тягучим и нежным.