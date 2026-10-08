Королевский сэндвич на сковороде: идеальное сочетание плавленого сыра, курицы и яичной начинки

Когда хочется быстро перекусить в ресторане или накормить семью сытным завтраком или ужином, не проводя долгих часов у плиты, этот сочный сэндвич от Кацурина становится беспроигрышным выбором.

В нем собрано все, по чему мы любим качественный стритфуд: золотистый хрустящий багет, пряное поджаренное куриное бедро, тягучий расплавленный чеддер и нежный яичный салат со сладкой кукурузой. А ломтики маринованного огурца вместе с перцем халапеньо добавляют именно ту свежую и бодрящую остроту, которая мгновенно подрывает вкусовые рецепторы, рассказал ресторатор Михаил Кацурин в своем тиктоке. Как приготовить сытный сэндвич с курицей? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 1 багет;

_ 120 граммов филе бедра;

– 30 граммов лука;

– 40 граммов чеддера;

– 2 вареных яйца;

– 40 граммов консервированной кукурузы;

– 40 граммов маринованных или соленых огурцов;

– 20 граммов маринованного перца;

– 20 граммов свежих листьев салата;

– 40 граммов майонеза;

– 10 граммов горчицы;

– 20 миллилитров растительного масла;

– соль, перец, паприка по вкусу. Готовим ресторанный сэндвич дома: смотрите видео Приготовление: Филе куриного бедра очистите от лишнего жира, натрите солью, свежемолотым перцем и ароматной копченой паприкой. На хорошо разогретой сковороде с маслом обжарьте мясо с обеих сторон до полной готовности и появления румяной корочки. Багет разрежьте вдоль на две половинки, выложите мякотью на ту же горячую сковороду, где жарилась курица, и слегка подсушите до золотистого хруста, чтобы хлеб впитал ароматные мясные соки. Готовое мясо нарежьте тонкими аппетитными ломтиками, а лук нашинкуйте полукольцами. На сковороде обжарьте лук до мягкости и прозрачности, верните туда нарезанную курицу, добавьте натертый или измельченный чеддер и быстро прогрейте, помешивая лопаткой, пока сыр полностью не расплавится и не обернет каждый кусочек нежным кремовым слоем. Вареные вкрутую яйца раздавите в глубокой миске обычной вилкой, смешайте с консервированной кукурузой, добавьте майонез, щепотку соли и свежего перца, после чего тщательно перемешайте до получения густой сочной пасты. Поджаренный багет смажьте с внутренней стороны пикантной горчицей. На нижнюю половину выложите щедрый слой яично-кукурузной смеси, сверху разместите горячую курицу в тягучем сыре, дополните кружочками маринованного огурца, кольцами халапеньо и свежими листьями салата. Накройте второй половиной багета, слегка прижмите ладонью и сразу подавайте к столу, наслаждаясь контрастом горячего мяса, плавленного сыра и хрустящей корочки.