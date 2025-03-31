Чтобы были готовы и не треснули: как сварить идеальные яйца на Пасху

Пасха традиционно связана с паской и яйцами. Хотя приготовление яиц может показаться простой задачей, не требующей подробных инструкций, переваривание может привести к появлению трещин и сухости внутри.

Если приготовить яйца правильно, они получатся нежными внутри и цельными снаружи. Поэтому, сколько минут варить яйца на Пасху рассказывает 24 Канал.

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Как сварить яйца на Пасху, чтобы они не треснули

Готовясь к праздничному столу, рекомендуют выбирать яйца, которым не менее 5 дней. Свежеснесенные яйца могут создавать трудности при очистке. Как следствие, лучше приобрести яйца в магазинах, а не у фермеров.

Чтобы избежать растрескивания яиц во время приготовления, кулинары рекомендуют дать яйцам отлежаться при комнатной температуре перед приготовлением. Если вынуть яйца из холодильника заранее, это поможет уменьшить риск растрескивания, которое часто возникает из-за перепадов температур, когда холодные яйца подвергаются нагреванию.

Пошаговая инструкция варки идеальных яиц на Пасху:

Хорошо промойте яйца с губкой перед варкой. Поместите их в кастрюлю. Медленно доведите воду до кипения. Когда вода полностью закипит, сделайте температуру меньше и добавьте соль – 1 столовую ложку на 1 литр воды. Варите яйца 7 – 9 минут в зависимости от размера. Когда яйца сварены, сразу налейте в кастрюлю холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления.

Готово!

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