Сколько дней может стоять борщ в холодильнике: какие детали надо учесть
- Борщ можно безопасно употреблять до 1-3 суток, если были соблюдены все правила хранения блюда.
- Факторы, влияющие на хранение борща, включают состав ингредиентов, качество продуктов, емкость для хранения и правильное охлаждение.
Борщ – это то блюдо, которое готовят большими кастрюлями. Но на самом деле он не так долго хранится, как мы себе представляем.
Каждая хозяйка знает – иногда даже лучше оставить борщ, чтобы он имел насыщенный вкус. Готовить большую кастрюлю борща – это всегда хорошая идея, но мало кто правильно рассчитывает время его хранения, рассказывает "Хранение".
Сколько времени может храниться борщ?
Кулинары часто утверждают, что борщ нужно хранить не более суток. Но на практике ситуация лучше – блюдо может стоять в холодильнике 2 – 3 дня. Но учитывать ингредиенты, которые использовались для его приготовления.
Любимое блюдо / Фото Pixabay
Например, кислые продукты при длительном хранении явно дают о себе знать. Борщ на мясном бульоне будет храниться 3 дня, а борщ с копченостями лучше съесть в течение 48 часов, а блюдо с грибами будет пригодно только сутки.
Также стоит обращать внимание на посуду – жидкие блюда лучше хранить в кастрюлях, в которых их готовили, или в стекле.
Как продлить время хранения борща?
Здесь поможет соблюдение нескольких простых правил. Пену во время приготовления обязательно нужно снимать. После приготовления дайте борщу настояться 30 – 50 минут, а затем быстро охладите, рассказывает Kuchnia.
Разогревать надо только ту порцию, которую планируете съесть. Именно разогрев всего борща приводит к ускорению его порчи.
